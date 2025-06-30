Чувствуют угрозу: соседи России выходят из конвенции о запрете противопехотных мин

Страны Балтии, граничащие с Россией, первыми вышли из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Они решили минировать границы, осознав реальную угрозу со стороны России.

Украина приняла подобное решение позже, 29 июня, руководствуясь логикой войны и необходимостью эффективной защиты. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.

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Почему соседи России вышли из Оттавской конвенции

В свое время Украина, как и большинство демократических стран, поддержала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Это рассматривалось как гуманитарный шаг. Считалось, что такие мины представляют угрозу не только для военных, а прежде всего для мирного населения.

В Министерстве иностранных дел Украины объяснили, почему наше государство решило выйти из этой конвенции. Главная причина – Россия ее никогда не поддерживала. В мирное время это было дело россиян, и Украина оставалась частью цивилизованного мира, соблюдая запрет. Однако с началом войны – сначала гибридной, а затем полномасштабной – стало очевидно, что Россия имеет преимущество в частности из-за возможности применения противопехотных мин, в то же время Украина добровольно себя ограничивала.

Мы сами себя ограничивали, а на войне не стоит давать преимущество врагу,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Первыми отказались от соблюдения конвенции страны Балтии, которые граничат с Россией и испытывают постоянную угрозу. Несмотря на то, что эти государства являются членами НАТО, они приняли решение минировать свои границы, чтобы уменьшить риск российских атак. Учитывая их меньшую численность населения и ограниченные ресурсы, этот шаг был необходимостью.

Украина сделала аналогичный шаг чуть позже – возможно, из тактических соображений, чтобы не быть первой. Но логика войны подтолкнула к этому решению. Украина должна защищаться от коварного врага, который значительно превосходит во многих аспектах – численности армии, технике, ресурсах. Поэтому мы не можем позволить себе самостоятельно ограничиваться в использовании определенных видов вооружения.