"Историческое решение": страны G7 договорились о налоге для крупных корпораций

Страны "Большой семерки" договорились о предстоящем минимальном налоге для крупных корпораций. Это значит, что крупные компании не смогут получать большие прибыли, а платить низкие налоги.

Соответствующее решение приняли 5 июня на встрече министров финансов стран Большой семерки. Это решение должно стать основой для глобальной налоговой реформы.

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Страны G7 установили налог не менее 15%

Мы (...) обязуемся применять глобальный минимальный налог в минимум 15% для каждой страны,

– говорится в сообщении.

Это сделали для того, чтобы создать глобальную налоговую систему, которая была бы "приспособленной к мировой цифровой эре". Британский министр финансов Риши Сунак заявил, что это нужно, чтобы "соответствующие компании платили нужный налог в нужных местах".

Речь идет о транснациональных корпорациях – чтобы технологические гиганты не могли получать большие прибыли в одних странах и платить с них низкие налоги в других странах.

Кстати, Ирландия выразила "значительные оговорки" на этот счет. Ведь их низкая 12,5-процентная ставка способствовала тому, что Facebook и Google обустроили в стране штаб-квартиры своих европейских операций.

Значение договоренности

Министр финансов Германии Олаф Шольц сказал, что такое решение "историческое" и заявил о "налоговой революции". Он добавил, что крупные корпорации не смогут переносить свою прибыль в страны с низким налогом.

Более того, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр отметил, что 15% - это минимум, ведь его страна хочет "более амбициозный уровень налогообложения".

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Страны Большой семерки надеются договориться о введении этого налога в июле на встрече министров финансов стран Большой двадцатки (G20) в Венеции.