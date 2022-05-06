Страны ЕС почти достигли согласия по поводу новых санкций против России, – Боррель

Страны Евросоюза почти пришли к соглашению о 6 пакете санкций, направленных против России. В частности, в них идет речь о нефтяном эмбарго для Москвы.

Соответствующую информацию издание опубликовало со ссылкой на слова верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля. Об этом он заявил 5 мая – на 71-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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ЕС почти согласовали 6 пакет санкций против России

Страны Европейского Союза "почти готовы" согласовать предложенный блоком новый пакет санкций против России, включая нефтяное эмбарго,

– говорится в сообщении.

Жозеп Боррель объяснил, что надеется, что страны достигнут соглашения.

"Они почти добились этого. И это соглашение нам нужно, потому что мы должны еще больше усиливать наше экономическое и финансовое давление на Россию", – заверил верховный представитель ЕС по внешней политике.

Коротко о 6 пакете санкций против России

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ЕС представляют шестой пакет санкции против России. Речь прежде всего об отключении "Сбербанка" и еще 2 банков от системы SWIFT, а также запрете на импорт российской нефти.

3 мая СМИ писали, что ЕС планирует ввести эмбарго на российскую нефть. Венгрию и Словакию не будут заставлять. Первая страна часто выступает на стороне России, вторая же – на 95% зависима от российской нефти и не имеет выхода к морским портам.

Опять же, по предварительным данным, от сырой нефти ЕС планирует отказаться в течение 6 месяцев, а от нефтепродуктов – до конца 2022 года. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объясняла, что Путин должен заплатить цену, высокую цену за свою жестокую агрессию.

Кроме этого, санкции будут введены против российских военных руководителей, причастных к военным преступлениям, в частности в Буче.

По данным прессы, под ограничения попадет также патриарх Кирилл, являющийся главой русской православной церкви и "благословивший" российские войска на войну. Также РПЦ расселяет в своих монастырях и приютах принудительно переселенных из Украины граждан.

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