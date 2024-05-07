Не очень хороший сигнал для Украины: почему ряд стран ЕС приняли участие в "инаугурации" Путина

Во вторник, 7 мая, состоялась "инаугурация" Владимира Путина. На церемонии присутствовали представители Франции, Венгрии, Словакии, Греции, Мальты и Кипра. Бельгия в последний момент отказалась участвовать в действе.

То, что 6 стран приехали на "инаугурацию" диктатора, не очень хороший сигнал для Украины. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, отметив, поскольку эти государства формируют коалицию, которая дальше готова сотрудничать с Путиным в экономических вопросах.

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Война в Украине – инструмент

По словам руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", если у России условно закончится финансовая способность поддерживать свой ВПК, она не сможет вести войну. Если не будет денег, Кремль не будет иметь возможности отправлять новых мобилизованных на фронт.

Не вся Европа сегодня готова ограничивать сотрудничество с Россией. Хотя такое решение – это ключ к успеху Украины. С первого дня просим ввести полные санкции на поставки российских углеводородов. Через день – два Москва рухнет.

Однако есть страны, которые готовы поддерживать отношения со страной-оккупантом. Им важнее экономическая составляющая, чем прекращение войны в Украине.

Для них наша война – просто как инструмент для дипломатических, торгово-экономических отношений с Россией. В конце концов Польша, которая нам много помогает, продолжает торговать с Россией. Франция, которая нам помогает, также продолжает торговать с Россией. Видимо, я не открою какую-то там тайну Полишинеля,

– сказал Валерий Клочок.

Амбиции России все больше растут

Клочок допустил, что во время переговоров с Россией прямых подписанных договоров вообще может не быть. Вполне реальным выглядит молчаливое приостановление или замораживание войны, а подписание соглашения состоится через третьи стороны. К примеру, как было с зерновой договоренностью.

По итогам Глобального саммита мира в Швейцарии важно сформировать коалицию стран, которые способны вести переговоры с Россией, давить на нее. Хотя пока нет перспектив "кто" и "чем" может подавлять страну-террориста. У Франции не так много рычагов давления на Кремль. Разве заявления о возможной отправке французских войск имели влияние.

Россия наоборот строит планы захвата стран Балтии, дестабилизации в Грузии. Она этим уже занимается. Также у нее очень серьезные перспективы по дестабилизации в Молдове. Это вопрос буквально ближайших месяцев. Такие вызовы стоят сейчас перед Европой и США в целом. Справятся ли они с ними? У меня пока ответа на это нет,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Единственный инструмент сдерживания России – экономические санкции. 14-й пакет, который будет содержать ограничения по поставкам сжиженного газа, не будет иметь достаточного эффекта, чтобы уменьшать финансовые возможности Кремля. Ведь россияне благодаря повышению цен на нефть в марте имеют серьезное поступление в госбюджет.

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