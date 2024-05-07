Те, що 6 країн приїхали на "інавгурацію" диктатора, не дуже добрий сигнал для України. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, оскільки ці держави формують коаліцію, яка далі готова співпрацювати з Путіним в економічних питаннях.

До теми "Інавгурація" Путіна: хто приїде на шабаш російського диктатора, а хто його "продинамить"

Війна в Україні – інструмент

За словами керівника Центру громадської аналітики "Вежа", якщо у Росії умовно закінчиться фінансова спроможність підтримувати свій ВПК, вона не зможе вести війну. Якщо не буде грошей, Кремль не матиме можливості відправляти нових мобілізованих на фронт.

Не вся Європа сьогодні готова обмежувати співпрацю з Росією. Хоча таке рішення – це ключ до успіху України. З першого дня просимо ввести повні санкції на постачання російських вуглеводнів. Через день – два Москва впаде.

Проте є країни, які готові підтримувати відносини з країною-окупанткою. Їм важливіша економічна складова, аніж припинення війни в Україні.

Для них наша війна – просто як інструмент для дипломатичних, торгово-економічних відносин з Росією. Врешті-решт Польща, яка нам багато допомагає, продовжує торгувати з Росією. Франція, яка нам допомагає, також продовжує торгувати з Росією. Мабуть, я не відкрию якусь там таємницю Полішинеля,

– сказав Валерій Клочок.

Амбіції Росії дедалі більше зростають

Клочок допустив, що під час перемовин з Росією прямих підписаних договорів взагалі може не бути. Цілком реальним виглядає мовчазне призупинення чи замороження війни, а підписання угоди відбудеться через треті сторони. Приміром, як було із зерновою домовленістю.

За підсумками Глобального саміту миру у Швейцарії важливо сформувати коаліцію країн, які здатні вести переговори з Росією, тиснути на неї. Хоча поки немає перспектив "хто" та "чим" може пригнічувати країну-терористку. У Франції не так багато важелів тиску на Кремль. Хіба заяви про можливе відправлення французьких військ мали вплив.

Росія навпаки будує плани захоплення країн Балтії, дестабілізації в Грузії. Вона цим уже займається. Також у неї дуже серйозні перспективи щодо дестабілізації в Молдові. Це питання буквально найближчих місяців. Такі виклики стоять зараз перед Європою та США загалом. Чи впораються вони з ними? У мене поки що відповіді на це немає,

– наголосив Валерій Клочок.

Єдиний інструмент стримування Росії – економічні санкції. 14-й пакет, який міститиме обмеження щодо постачання скрапленого газу, не матиме достатнього ефекту, аби зменшувати фінансові спроможності Кремля. Адже росіяни завдяки підвищенню цін на нафту в березні мають серйозне надходження до держбюджету.

Путін "склав присягу": що відомо