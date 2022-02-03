Страны ЕС работают над единым ответом России относительно "гарантий безопасности"

В начале этой недели многие европейские страны получили письмо от России. Москва требовала разъяснений по поводу так называемых "гарантий безопасности". В Евросоюзе планируют дать совместный ответ.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время визита в Хельсинки. Ответ стран евросообщества будет скоординирован.

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Ответ будет отражать единство ЕС

Мы объединены в Европейском Союзе, и поэтому понятно, что ответ будет отражать это единство,

– сказала фон дер Ляен.

Свое обращение Москва адресовала НАТО и членам ОБСЕ, включая Финляндию. Просьба была одинаковой – предоставить юридически обязательные гарантии безопасности.

В НАТО назвали требования России невыполнимыми

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уже заявил, что некоторые из требований России невыполнимы. Пункт о нерасширении НАТО, кроме Украины и Грузии, касается также Финляндии и Швеции.

Однако в НАТО не надеются на то, чтобы найти общий язык с Россией. Именно поэтому Столтенберг настроен на продолжение переговоров с Москвой.

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Главное о так называемых "гарантиях безопасности", на которых настаивает Россия:

В декабре МИД России направил так называемый документ о "гарантиях безопасности" НАТО и США. Речь, прежде всего, о нерасширении НАТО.

В январе посол США в России Джон Салливан привез в Москву письменный ответ – как об этом договаривались госсекретарь Энтони Блинкен и Сергей Лавров.

Сам Лавров и президент Владимир Путин заявили, что главные требования в Вашингтоне отвергли.

СМИ сообщили, что 31 января Штаты уже получили письменный ответ России.

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