Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту у Гельсінкі. Відповідь країн євроспільноти буде скоординована.
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Відповідь відображатиме єдність ЄС
Ми об'єднані в Європейському Союзі, і тому зрозуміло, що відповідь відображатиме цю єдність,
– сказала фон дер Ляєн.
Своє звернення Москва адресувала НАТО та членам ОБСЄ, включаючи Фінляндію. Прохання було однакове – надати юридично обов'язкові гарантії безпеки.
У НАТО назвали вимоги Росії нездійсненними
Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вже заявив, що деякі з вимог Росії є нездійсненними. Пункт щодо нерозширення НАТО, окрім України та Грузі, стосується також Фінляндії та Швеції.
Проте у НАТО не покладають надії на те, щоб знайти спільну мову з Росією. Саме тому Столтенберг налаштований на продовження перемовин з Москвою.
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Головне про так звані "гарантії безпеки", на яких наполягає Росія:
- У грудні МЗС Росії направило так званий документ про "гарантії безпеки" НАТО та США. Мовилось передусім про нерозширення НАТО.
- У січні посол США в Росії Джон Салліван привіз письмову відповідь у Москву – як про це домовлялись держсекретар Ентоні Блінкен та Сергій Лавров.
- Сам Лавров та президент Володимир Путін заявили, що головні вимоги у Вашингтоні відкинули.
- ЗМІ повідомили, що 31 січня Штати вже отримали письмову відповідь Росії.
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