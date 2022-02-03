Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту у Гельсінкі. Відповідь країн євроспільноти буде скоординована.

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Відповідь відображатиме єдність ЄС

Ми об'єднані в Європейському Союзі, і тому зрозуміло, що відповідь відображатиме цю єдність,

– сказала фон дер Ляєн.

Своє звернення Москва адресувала НАТО та членам ОБСЄ, включаючи Фінляндію. Прохання було однакове – надати юридично обов'язкові гарантії безпеки.

У НАТО назвали вимоги Росії нездійсненними

Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вже заявив, що деякі з вимог Росії є нездійсненними. Пункт щодо нерозширення НАТО, окрім України та Грузі, стосується також Фінляндії та Швеції.

Проте у НАТО не покладають надії на те, щоб знайти спільну мову з Росією. Саме тому Столтенберг налаштований на продовження перемовин з Москвою.

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Головне про так звані "гарантії безпеки", на яких наполягає Росія:

У грудні МЗС Росії направило так званий документ про "гарантії безпеки" НАТО та США. Мовилось передусім про нерозширення НАТО.

У січні посол США в Росії Джон Салліван привіз письмову відповідь у Москву – як про це домовлялись держсекретар Ентоні Блінкен та Сергій Лавров.

Сам Лавров та президент Володимир Путін заявили, що головні вимоги у Вашингтоні відкинули.

ЗМІ повідомили, що 31 січня Штати вже отримали письмову відповідь Росії.

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