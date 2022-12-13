В ЕС устроили демарш из-за идеи Макрона о "гарантиях для России", – Reuters

Скандальное заявление французского президента о "гарантиях безопасности для России" не осталось незамеченным. В частности, на нее остро отреагировали в Евросоюзе.

Европейские страны заявили, что не согласны со словами Макрона, устроив демарш. Чехия помогла с его поддержкой.

Читайте также Французы готовятся отстраивать Украину: Макрон пообещал новую помощь

Страны Балтии, Польша и Словакия выразили письменное несогласие с президентом Франции

Представители Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии выразили свое несогласие с позицией президента Франции Эммануэля Макрона. Как рассказали Reuters 2 дипломаты, они выдали директору Департамента континентальной Европы Министерства иностранных дел Франции письменный демарш.

Демарш – это дипломатические меры государства или группы государств, направленные на то, чтобы предостеречь определенные действия представителей другого государства. Демарш может содержать просьбу, оговорку, протест и т.д., а также быть высказан в письменном или устном варианте.

Чехия, председательствующая в Совете Евросоюза, помогла организовать его поддержку, пишут в издании. Она разослала образцы демарша в столицах других стран Евросоюза.

К теме Сотрудничество по энергетике и обороне: Макрон и Зеленский обсудили 10 шагов к миру

Что этому предшествовало