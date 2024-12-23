"Старой успешной Европы уже может не быть": какая угроза нависла над ними

В Европе осознают гибридные угрозы, которые может создавать Россия. Они будут помогать Украине, ведь наше государство выигрывает для них время.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что Россия способна наделать проблемы Европе через огромную границу с Финляндией или странами Балтии.

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Демократии противостоят автократиям

Как отметил Буряченко, гибридные атаки являются чрезвычайно опасными и могут привести к внутренней дестабилизации. К примеру, это могут быть те же "зеленые человечки" в странах Балтии, как это было в 2014 году в Крыму. Или же пробитие Сувалкского коридора через Беларусь.

Есть много угроз для стран ЕС и НАТО. Убежден, что ЕС сейчас будет делать многое, чтобы усилить свою безопасность. Будут переформатировать принятие решений в Евросоюзе. Будут думать, что делать с НАТО. Продолжать поддерживать НАТО, или параллельно еще создавать армию ЕС. Так или иначе должны понимать, что старой успешной Европы, которая была социально ориентированной, уже может не быть,

– сказал Буряченко.

Им нужно покрывать свои большие потребности в безопасности. И, вероятнее всего, это все будут брать из социальных выплат. Также в ЕС может начаться и внутренний кризис. К примеру, большинство стран будут работать над нейтрализацией рисков, а некоторые будут подогревать той же России.

Эти все вещи по усилению собственной безопасности надо было раньше делать, а не только надеяться на США. Опоздала ли Европа? Трудно сказать. Но время потеряли. Они будут поддерживать Украину, потому что мы выиграем для них время. Возможно, даже согласуют формат миротворческого контингента. Но все равно эта милитаризация стратегически не решит ситуацию,

– считает Буряченко.

По его мнению, сейчас мир нуждается в новых справедливых "правилах игры". Ведь противостояние демократий и автократий постепенно приближает всех к Третьей мировой войне.