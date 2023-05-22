Россия за неделю потеряла доминирование в двух важных регионах

Прошедшая неделя была для России явно неудачной. Большая семерка начала реализовывать стратегию "стратегической изоляции" России.

Инициативу перехватили европейцы

Семерка делает это слишком медленно и слишком селективно, как для нас, но последовательно.

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Следующими этапами будут предотвращение обхода санкций и снижение зависимости в атомной сфере. В своем заявлении "семерка" фактически сказала, что не будет работать с такой Россией.

Одновременно США сказали, что будут учить наших пилотов на F-16. Важно, как именно принято это решение. Впервые в истории нашей войны с Россией инициативу, хотя бы внешне, взяли на себя европейцы. Они хорошо понимают, что ключевые решения следует принять до активной фазы президентской кампании в США.

Кроме того, я почти уверен, что американцы обсуждали вопросы самолетов с Китаем во время недавней встречи в Вене. Конечно, не в смысле получили разрешение, но думаю, что китайцы не были за, но и не были категорически против.

И, наконец, саммит Китай – Центральная Азия фактически является точкой невозвращения для прекращения доминирования России в этом регионе. Китайцы предлагают не просто масштабную программу инвестиций, они предлагают "оборонную поддержку". Россия в этой конфигурации все больше становится лишней и должна принимать как данность то, что и как делает Китай.

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Также отсутствие России на саммите Лиги арабских государств уже никого не удивляет. Арабские страны не станут нашими друзьями завтра, они все больше будут "играть" с Китаем и на Китай. Однако это означает, что России будет меньше, а Украины больше.

Кремль меньше учитывают и его меньше опасаются – это именно то, что было ощутимо в последние дни.