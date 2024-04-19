Страны НАТО решили поставить Украине больше систем ПВО, – Столтенберг

Киеву дадут больше систем противовоздушной обороны. Это решили во время заседания Совета Украина – НАТО 19 апреля, передает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя.

Украина очень долго просила ПВО, в частности эффективные системы Patriot или похожие SAMP/T, и вот наконец Запад начал делать шаги в этом направлении. Возможно, этому способствовала жестокая атака по Днепру 19 апреля.

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Что решили в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает новые анонсы о передаче дополнительных систем ПВО для Украины уже в ближайшее время. Он отметил, что страны – члены Альянса имеют такие возможности. Об этом Столтенберг сообщил по результатам заседания Совета Украина – НАТО.

НАТО определило имеющиеся ресурсы по всей территории Альянса. Есть системы, которые доступны для Украины. Поэтому я ожидаю новые объявления о помощи Украине насчет ПВО в ближайшее время,

– сказал Столтенберг.

Он отметил, что Альянс пересмотрел имеющиеся системы ПВО и нашел средства защиты для Украины, в том числе Patriots. Впрочем, количество не называют.

"Я не буду вдаваться в конкретные цифры, потому что это секретная информация, это часть оборонного планирования НАТО", – сказал генсек НАТО.

ПВО может быть еще больше

Йенс Столтенберг также говорит, что ожидает новых анонсов о передаче новых систем ПВО для Украины после разговоров с союзниками во время заседания Большой семерки на Капри.

"Союзники по НАТО активизируются, и несколько союзников также четко заявили об этом во время сегодняшней встречи, предоставляя больше воздушной обороны. Я ожидаю конкретных объявлений в ближайшее время", – сказал он.

Имеющиеся системы ПВО продолжат обслуживать

Генсек НАТО также добавил: союзники должны убедиться, что действующие системы ПВО также эффективно работают и имеют запчасти и боеприпасы.

"Нам нужно сосредоточиться на новых возможностях или новых батареях, а также на поддержке имеющихся и новых батарей", – сообщил Столтенберг.

Некоторые системы ПВО модернизируют, чтобы сделать их пригодными к использованию. В целом могут предоставить Patriot или SAMP/T. Страны НАТО, которые не имеют ПВО, могут предоставить финансовую помощь.

"Глубже заглянуть в хранилища за снарядами для Украины"

По словам Столтенберга, Украине нужны снаряды калибра 155 миллиметров, высокоточные средства поражения и беспилотники, поэтому союзники должны "достать из хранилищ" это оружие.

Генсек НАТО подчеркнул: Альянс должен рисковать и отправлять Украине оружие, которое нужно для защиты НАТО. Потому что помощь Украине – не благотворительность, а инвестиция в собственную защиту.

Украина может наносить удары по России: позиция НАТО

Генеральный секретарь объяснил: Россия начала агрессивную войну против своей соседки. Поэтому наше государство имеет право на самооборону, и удары по объектам на территории России легитимны. Речь в том числе о сбивании самолетов, с которых оккупанты бомбили Днепр и Одессу.