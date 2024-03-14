Белый дом ждет, что больше стран НАТО увеличат взносы на оборону до 2% ВВП

В Белом доме ожидают, что страны НАТО увеличат свои взносы на оборону. Речь идет о 19 членах Альянса из 32.

Об этом на брифинге рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, члены НАТО согласились на это на Вильнюсском саммите летом 2023 года, пишет 24 Канал.

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Что сказали в Белом доме о взносах стран НАТО

На Вильнюсском саммите прошлым летом члены НАТО согласились, что для устранения недостатков и реагирования на изменение динамики безопасности понадобятся расходы более 2% ВВП,

– заявила Карин Жан-Пьер.

Пресс-секретарь Белого дома объяснила, что в этом году впервые со времен создания Североатлантического альянса 19 членов НАТО планируют потратить на оборону по крайней мере 2% своего совокупного валового внутреннего продукта (ВВП). Она заверила, что это шестикратное увеличение, начиная с 2014 года.

Это важная веха и четкая демонстрация того, что союзники признают необходимость больше инвестировать в безопасность после повторного вторжения Путина в Украину,

– заявила пресс-секретарь.

По ее словам, в США убеждены, что члены Альянса в дальнейшем будут увеличивать свои инвестиции в оборону, чтобы отвечать вызовам.

Что этому предшествовало

Дональд Трамп в феврале 2024 года заявил, что в случае нападения России на страны-члены НАТО США бы не помогали тем государствам, которые не платят взносы в оборонный бюджет Альянса.

Также 45 президент США заявил, что он может поощрить Россию атаковать страны НАТО, которые мало платят.

На слова Дональда Трампа отреагировал Джо Байден. Американский президент заявил, что Трамп не понимает роли НАТО в защите свободы и безопасности.

Байден заверил, что в случае, когда США берут на себя обязательства, то они их выполняют, а НАТО – это священное обязательство.