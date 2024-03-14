Белый дом ждет, что больше стран НАТО увеличат взносы на оборону до 2% ВВП
В Белом доме ожидают, что страны НАТО увеличат свои взносы на оборону. Речь идет о 19 членах Альянса из 32.
Об этом на брифинге рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, члены НАТО согласились на это на Вильнюсском саммите летом 2023 года, пишет 24 Канал.
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Что сказали в Белом доме о взносах стран НАТО
На Вильнюсском саммите прошлым летом члены НАТО согласились, что для устранения недостатков и реагирования на изменение динамики безопасности понадобятся расходы более 2% ВВП,
– заявила Карин Жан-Пьер.
Пресс-секретарь Белого дома объяснила, что в этом году впервые со времен создания Североатлантического альянса 19 членов НАТО планируют потратить на оборону по крайней мере 2% своего совокупного валового внутреннего продукта (ВВП). Она заверила, что это шестикратное увеличение, начиная с 2014 года.
Это важная веха и четкая демонстрация того, что союзники признают необходимость больше инвестировать в безопасность после повторного вторжения Путина в Украину,
– заявила пресс-секретарь.
По ее словам, в США убеждены, что члены Альянса в дальнейшем будут увеличивать свои инвестиции в оборону, чтобы отвечать вызовам.
Что этому предшествовало
- Дональд Трамп в феврале 2024 года заявил, что в случае нападения России на страны-члены НАТО США бы не помогали тем государствам, которые не платят взносы в оборонный бюджет Альянса.
- Также 45 президент США заявил, что он может поощрить Россию атаковать страны НАТО, которые мало платят.
- На слова Дональда Трампа отреагировал Джо Байден. Американский президент заявил, что Трамп не понимает роли НАТО в защите свободы и безопасности.
- Байден заверил, что в случае, когда США берут на себя обязательства, то они их выполняют, а НАТО – это священное обязательство.