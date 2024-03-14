Про це на брифінгу розповіла речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. За її словами, члени НАТО погодились на це на Вільнюському саміті влітку 2023 року, пише 24 Канал.

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Що сказали у Білому домі про внески країн НАТО

На Вільнюському саміті минулого літа члени НАТО погодилися, що для усунення недоліків і реагування на зміну динаміки безпеки знадобляться витрати понад 2% ВВП,

– заявила Карін Жан-П'єр.

Речниця Білого дому пояснила, що цього року вперше з часів створення Північноатлантичного альянсу 19 членів НАТО планують витратити на оборону принаймні 2% свого сукупного валового внутрішнього продукту (ВВП). Вона запевнила, що це шестикратне збільшення, починаючи з 2014 року.

Це важлива віха та чітка демонстрація того, що союзники визнають необхідність більше інвестувати в безпеку після повторного вторгнення Путіна в Україну,

– заявила речниця.

За її словами, у США переконані, що члени Альянсу надалі будуть збільшувати свої інвестиції в оборону, щоб відповідати викликам.

Що цьому передувало

Дональд Трамп у лютому 2024 року заявив, що у випадку нападу Росії на країн-членів НАТО США б не допомагали тим державам, які не сплачують внески до оборонного бюджету Альянсу.

Також 45 президент США заявив, що він може заохотити Росію атакувати країни НАТО, які мало платять.

На слова Дональда Трампа відреагував Джо Байден. Американський президент заявив, що Трамп не розуміє ролі НАТО в захисті свободи та безпеки.

Байден запевнив, що у випадку, коли США беруть на себе зобов'язання, то вони їх виконують, а НАТО – це священне зобов'язання.

Зверніть увагу! У липні 2023 року члени НАТО погодилися витрачати на оборону від 2% ВВП. Перед цим генсек Альянсу заявив, що порогу у 2% ВВП на оборону досягли або перетнули 11 країн-членів НАТО. Єнс Столтенберг взимку 2024 року заявив, що сподівається, що цього року на оборону 2% ВВП витратять 18 членів НАТО.