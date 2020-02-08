Страшная стрельба в Таиланде: появилось видео со стрелком в ТЦ

В сети появились кадры, как вооруженный стрелок заходит и находится внутри торгового центра Terminal 21. У этого заведения он открыл огонь по людям и потом захватил 16 заложников. Известно, что это военный армии Таиланда.

Мужчина вместе с заложниками забаррикадировался внутри торгового центра. Поэтому силовики начали его штурм. Также началась эвакуация посетителей ТЦ.

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По последней информации, правоохранители зачистили 4 этажа центра, но злоумышленника так и не нашли. Вполне вероятно, он бежал через парковку.

Во время штурма стрелок устроил перестрелку с силовиками. В результате по меньшей мере 4 человека получили ранения. Также СМИ сообщают, что он убил одного из силовиков, а другой получил ранение.

Между тем, в сети появились видео, как вооруженный стрелок передвигается торговым центром.

Смотрите видео со стрелком в торговом центре в Таиланде

Ранее была информация, что стрелку удалось похитить из воинской части по меньшей мере 700 патронов. Также известно, что он является профессиональным стрелком и в прошлом выиграл несколько призов на соревнованиях по стрельбе.