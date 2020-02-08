Страшна стрілянина в Таїланді: з’явилося відео зі стрільцем у ТЦ

У мережі з’явилися кадри, як озброєний стрілець заходить і перебуває усередині торгового центру Terminal 21. Біля цього закладу він відкрив вогонь по людях і опісля захопив 16 заручників. Відомо, що це військовий армії Таїланду.

Чоловік разом із заручниками забарикадувався усередині торгового центру. Тому силовики почали його штурм. Також почала евакуація відвідувачів ТЦ.

Детальніше! Військовий відкрив вогонь по людях біля ТРЦ у Таїланді: кількість жертв зросла – фото, відео

За останньою інформацією, правоохоронці зачистили 4 поверхи центру, але зловмисника так і не знайшли. Цілком імовірно він утік через парковку.

Під час штурму стрілець влаштував перестрілку з силовиками. У результаті щонайменше 4 людини зазнали поранення. Також ЗМІ повідомляють, що він убив одного з силовиків, а інший зазнав поранення.

Тим часом, у мережі з’явилися відео, як озброєний стрілець пересувається торговим центром.

Дивіться відео зі стрільцем у торговому центрі в Таїланді

Раніше була інформація, що стрільцю вдалося викрасти з військової частини щонайменше 700 патронів. Також відомо, що він є професійним стрільцем, і в минулому він виграв кілька призів на змаганнях зі стрільби.