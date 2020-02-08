Масовий розстріл в Таїланді: нападник може мати ще сотні патронів

Солдату, раніше влаштував смертельну стрілянину в місті Корат на північному сході Таїланду, вдалося викрасти з військової частини не менше 700 патронів.

Солдат – професійний стрілець, який в минулому виграв кілька призів на змаганнях зі стрільби, повідомляє видання Khaosod.

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Нападник взяв у заручники 16 осіб, яких утримує на четвертому поверсі торгового комплексу Terminal 21. У будівлі працює спецназ.

Увага! Накхонратчасіма або Корат – третє за величиною місто Таїланду і є столицею північно-східного регіону. Тут розташовані промислові підприємства, в тому числі з виробництва автомобілів. У самому місті туристичних об'єктів немає, проте неподалік розташований державний заповідник Кхао Яй, який часто відвідують туристи.

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