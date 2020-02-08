19:19
8 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ
      Вєсті Кремля
      14:03, сьогодні
      Вєсті UA: Шуфрич пробив дно. Інтимні зустрічі керівника Держмитниці
      Вєсті.UA
      21:50, 7 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Масовий розстріл в Таїланді: нападник може мати ще сотні патронів

      235 Читать новость на русском
      Стрілець в Таїланді може мати ще сотні патронів / BBC

      Солдату, раніше влаштував смертельну стрілянину в місті Корат на північному сході Таїланду, вдалося викрасти з військової частини не менше 700 патронів.

      Солдат – професійний стрілець, який в минулому виграв кілька призів на змаганнях зі стрільби, повідомляє видання Khaosod. 

      Про важливе: Стрілянина у Таїланді: військовий веде вогонь по людях біля ТРЦ, є загиблі – фото, відео

      Нападник взяв у заручники 16 осіб, яких утримує на четвертому поверсі торгового комплексу Terminal 21. У будівлі працює спецназ.

      Увага! Накхонратчасіма або Корат – третє за величиною місто Таїланду і є столицею північно-східного регіону. Тут розташовані промислові підприємства, в тому числі з виробництва автомобілів. У самому місті туристичних об'єктів немає, проте неподалік розташований державний заповідник Кхао Яй, який часто відвідують туристи.

      Стрілянина в Таїланді: що відомо

      • Військовий армії Таїланду відкрив вогонь по перехожих біля торгового центру у місті Накхонратчасіма. Чоловік убив щонайменше 12 осіб.
      • ЗМІ повідомляють, що військового звуть Джакрапант Томмі. З військової частини нападник викрав автомобіль, на якому пересувався.
      • До того, як відкрити стрілянину в місті, військовослужбовець вбив командира і 3 офіцерів своєї частини.
      • Окрім того, він виклав кілька відео стрілянини у соціальних мережах. В одному з них він заявив, що "вже втомився натискати на курок".
      Двоє ексберкутівців після обміну повернулись до Києва і звернулись до Зеленського
      сьогодні
      6013
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Теракт Постраждалі Жертви Таїланд Стрілянина у Таїланді Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:00 Орли Авакова в ділі: як горе-поліцейські накрили приватний дитсадок
      Віталій Шабунін 971
      сьогодні , 12:00 Фейки, боти та досвідченні тролі: чому соцмережі небезпечні для українських військових
      АрміяInform 272
      сьогодні , 09:00 Дестабілізація Балкан: як церква стала зброєю Росії
      Олександр Коваленко 1097
      сьогодні , 06:43 Як зміняться ціни на проїзні квитки у Києві: інфографіка
      Альона Захарова 3016
      сьогодні , 00:30 Путин против Водонаевой: сумеет ли звезда "Дома-2" победить диктатора
      Іван Яковина 3543
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук