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      Массовый расстрел в Таиланде: нападавший может иметь еще сотни патронов

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      Стрелок в Таиланде может иметь еще сотни патронов / BBC

      Солдату, который ранее устроил смертельную стрельбу в городе Корат на северо-востоке Таиланда, удалось похитить из воинской части не менее 700 патронов.

      Солдат – профессиональный стрелок, который в прошлом выиграл несколько призов на соревнованиях по стрельбе, сообщает издание Khaosod.

      О важном: Стрельба в Таиланде: военный ведет огонь по людям возле ТРЦ, есть погибшие – фото, видео

      Нападавший взял в заложники 16 человек, которых удерживает на четвертом этаже торгового комплекса Terminal 21. В здании работает спецназ.

      Внимание! Накхонратчасиме или Корат – третий по величине город Таиланда и является столицей северо-восточного региона. Здесь расположены промышленные предприятия, в том числе по производству автомобилей. В самом городе туристических объектов нет, однако неподалеку расположен государственный заповедник Кхао Яй, который часто посещают туристы.

      Стрельба в Таиланде: что известно

      • Военный армии Таиланда открыл огонь по прохожим возле торгового центра в городе Накхонратчасиме. Мужчина убил по меньшей мере 12 человек.
      • СМИ сообщают, что военного зовут Джакрапант Томми. Из воинской части нападавший угнал автомобиль, на котором передвигался.
      • До того, как открыть стрельбу в городе, военнослужащий убил командира и 3 офицеров своей части.
      • Кроме того, он выложил несколько видео стрельбы в социальных сетях. В одном из них он заявил, что "уже устал нажимать на курок".
      Стрельба в Таиланде: военный ведет огонь по людям возле ТРЦ, есть погибшие – фото, видео
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Теракт Постраждалі Жертвы Таиланд Стрельба в Таиланде Новости Украины Новости политики
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