Массовый расстрел в Таиланде: нападавший может иметь еще сотни патронов
Солдату, который ранее устроил смертельную стрельбу в городе Корат на северо-востоке Таиланда, удалось похитить из воинской части не менее 700 патронов.
Солдат – профессиональный стрелок, который в прошлом выиграл несколько призов на соревнованиях по стрельбе, сообщает издание Khaosod.
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Нападавший взял в заложники 16 человек, которых удерживает на четвертом этаже торгового комплекса Terminal 21. В здании работает спецназ.
Внимание! Накхонратчасиме или Корат – третий по величине город Таиланда и является столицей северо-восточного региона. Здесь расположены промышленные предприятия, в том числе по производству автомобилей. В самом городе туристических объектов нет, однако неподалеку расположен государственный заповедник Кхао Яй, который часто посещают туристы.
Стрельба в Таиланде: что известно
- Военный армии Таиланда открыл огонь по прохожим возле торгового центра в городе Накхонратчасиме. Мужчина убил по меньшей мере 12 человек.
- СМИ сообщают, что военного зовут Джакрапант Томми. Из воинской части нападавший угнал автомобиль, на котором передвигался.
- До того, как открыть стрельбу в городе, военнослужащий убил командира и 3 офицеров своей части.
- Кроме того, он выложил несколько видео стрельбы в социальных сетях. В одном из них он заявил, что "уже устал нажимать на курок".