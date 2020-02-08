Массовый расстрел в Таиланде: нападавший может иметь еще сотни патронов

Солдату, который ранее устроил смертельную стрельбу в городе Корат на северо-востоке Таиланда, удалось похитить из воинской части не менее 700 патронов.

Солдат – профессиональный стрелок, который в прошлом выиграл несколько призов на соревнованиях по стрельбе, сообщает издание Khaosod.

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Нападавший взял в заложники 16 человек, которых удерживает на четвертом этаже торгового комплекса Terminal 21. В здании работает спецназ.

Внимание! Накхонратчасиме или Корат – третий по величине город Таиланда и является столицей северо-восточного региона. Здесь расположены промышленные предприятия, в том числе по производству автомобилей. В самом городе туристических объектов нет, однако неподалеку расположен государственный заповедник Кхао Яй, который часто посещают туристы.

Стрельба в Таиланде: что известно