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      В Таиланде военный открыл огонь по посетителям торгового центра: много погибших

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      Тела погибших на паркинге возле торгового центра / metro.co.uk

      Военный армии Таиланда открыл огонь по прохожим возле торгового центра в городе Накхонратчасима. Мужчина убил по меньшей мере 12 человек.

      До того, как открыть стрельбу в городе, военнослужащий убил командира и 2 офицеров своей части. Кроме того, он выложил несколько видео в социальных сетях, в которых заявил, что "устал". Об этом сообщает Metro.

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      Стрелец, сделал селфи в военной форме и шлеме, держа винтовку. Кроме того, он документировал нападение на странице в фейсбуке.

      На место событий уже прибыли усиленные наряды полиции и военных. Пока поймать нападавшего не удалось.


      Фото с места кровавой стрельбы / фото metro.co.uk


      Работники торгового центра прячутся, услышав выстрелы / фото metro.co.uk

      Издание Bangkok Post сообщает, что солдат мог захватить заложников.

      По предварительной информации его зовут Джакрапант Томми.


      Фото вероятного стрелка / BBC

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Жертвы Таиланд Стрельба
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