В Таиланде военный открыл огонь по посетителям торгового центра: много погибших

Военный армии Таиланда открыл огонь по прохожим возле торгового центра в городе Накхонратчасима. Мужчина убил по меньшей мере 12 человек.

До того, как открыть стрельбу в городе, военнослужащий убил командира и 2 офицеров своей части. Кроме того, он выложил несколько видео в социальных сетях, в которых заявил, что "устал". Об этом сообщает Metro.

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Стрелец, сделал селфи в военной форме и шлеме, держа винтовку. Кроме того, он документировал нападение на странице в фейсбуке.

На место событий уже прибыли усиленные наряды полиции и военных. Пока поймать нападавшего не удалось.



Фото с места кровавой стрельбы / фото metro.co.uk



Работники торгового центра прячутся, услышав выстрелы / фото metro.co.uk

Издание Bangkok Post сообщает, что солдат мог захватить заложников.

По предварительной информации его зовут Джакрапант Томми.



Фото вероятного стрелка / BBC