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      В России неизвестный устроил стрельбу в здании суда: есть жертвы

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      Стрельба в российском Новокузнецке / riafan.ru

      В России житель Новокузнецка устроил стрельбу в здании суда. В результате погиб судебный пристав и ранено посетительницу суда.

      Агентство "Интерфакс" сообщает, что мужчина зашел в помещение суда и начал хаотично стрелять из ружья.

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      В пресс-службе следственного управления полиции РФ сообщили, что на место происшествия выехали следователи, подробности происшествия не уточняются.

      Что известно о мотивах неизвестного, который стрелял в Новокузнецке

      По данным российских СМИ, мужчину зовут Артем Пакалов. Его задержали в момент перезарядки оружия. Раненый судебный пристав умер в машине скорой помощи. Раненой девушке делают операцию. Нападающий выстрелил ей дробью в лицо. Врачи пока не делают никаких прогнозов.

      Известно, что стрелок является потерпевшим по одному из дел и категорически не согласен с судебным решением.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Криминал Криминальные новости Стрельба
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