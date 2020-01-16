В России неизвестный устроил стрельбу в здании суда: есть жертвы

В России житель Новокузнецка устроил стрельбу в здании суда. В результате погиб судебный пристав и ранено посетительницу суда.

Агентство "Интерфакс" сообщает, что мужчина зашел в помещение суда и начал хаотично стрелять из ружья.

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В пресс-службе следственного управления полиции РФ сообщили, что на место происшествия выехали следователи, подробности происшествия не уточняются.

Что известно о мотивах неизвестного, который стрелял в Новокузнецке

По данным российских СМИ, мужчину зовут Артем Пакалов. Его задержали в момент перезарядки оружия. Раненый судебный пристав умер в машине скорой помощи. Раненой девушке делают операцию. Нападающий выстрелил ей дробью в лицо. Врачи пока не делают никаких прогнозов.

Известно, что стрелок является потерпевшим по одному из дел и категорически не согласен с судебным решением.