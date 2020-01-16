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      У Росії невідомий влаштував стрілянину у будівлі суду: є жертви

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      Стрілянина у російському Новокузнєцку / riafan.ru

      У Росії мешканець Новокузнецька влаштував стрілянину у будівлі суду. В результаті загинув судовий пристав і поранено відвідувачку суду.

      Агентство "Интерфакс" повідомляє, що чоловік зайшов до приміщення суду і розпочав хаотично стріляти із рушниці.

      До теми: У Росії чоловік замість феєрверків влаштував стрілянину: відео

      У пресслужбі слідчого управління поліції РФ повідомили, що на місце події виїхали слідчі, подробиці події не уточнюються.

      Що відомо про мотиви невідомого, який стріляв у Новокузнецьку

      За даними російських ЗМІ, чоловіка звати Артем Пакалов. Його затримали у момент перезарядки зброї. Поранений судовий пристав помер у машині швидкої допомоги. Пораненій дівчині роблять операцію. Нападник вистрілив їй дробом в обличчя. Лікарі поки не роблять ніяких прогнозів.

      Відомо, що стрілець є потерпілим в одній зі справ і категорично не згоден із судовим рішенням.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Кримінальні новини Кримінал Стрілянина
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