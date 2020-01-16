У Росії невідомий влаштував стрілянину у будівлі суду: є жертви
У Росії мешканець Новокузнецька влаштував стрілянину у будівлі суду. В результаті загинув судовий пристав і поранено відвідувачку суду.
Агентство "Интерфакс" повідомляє, що чоловік зайшов до приміщення суду і розпочав хаотично стріляти із рушниці.
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У пресслужбі слідчого управління поліції РФ повідомили, що на місце події виїхали слідчі, подробиці події не уточнюються.
Що відомо про мотиви невідомого, який стріляв у Новокузнецьку
За даними російських ЗМІ, чоловіка звати Артем Пакалов. Його затримали у момент перезарядки зброї. Поранений судовий пристав помер у машині швидкої допомоги. Пораненій дівчині роблять операцію. Нападник вистрілив їй дробом в обличчя. Лікарі поки не роблять ніяких прогнозів.
Відомо, що стрілець є потерпілим в одній зі справ і категорично не згоден із судовим рішенням.