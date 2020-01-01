У Росії чоловік замість феєрверків влаштував стрілянину: відео

У російському місті Єкатиренбург у новорічну ніч невідомий чоловік влаштував стрілянину.

Відео інциденту у своєму телеграм-каналі опублікував офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц).

До слова: Масова бійка зі стріляниною сталась на Новий рік у Києві: відео

На кадрах видно, що чоловік з автоматом посеред вулиці зробив чотири постріли у повітря, коли почали вибухати феєрверки. Поруч з ним було ще двоє людей, одна з них, найімовірніше, дитина.