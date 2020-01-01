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      У Росії чоловік замість феєрверків влаштував стрілянину: відео

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      У Росії чоловік замість феєрверків влаштував стрілянину / politeka.net

      У російському місті Єкатиренбург у новорічну ніч невідомий чоловік влаштував стрілянину.

      Відео інциденту у своєму телеграм-каналі опублікував офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц).

      До слова: Масова бійка зі стріляниною сталась на Новий рік у Києві: відео

      На кадрах видно, що чоловік з автоматом посеред вулиці зробив чотири постріли у повітря, коли почали вибухати феєрверки. Поруч з ним було ще двоє людей, одна з них, найімовірніше, дитина.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Кримінальні новини Стрілянина Зброя Новини Росії
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