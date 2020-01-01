В России мужчина вместо фейерверков устроил стрельбу: видео

В российском городе Екатиренбург в новогоднюю ночь неизвестный мужчина устроил стрельбу.

Видео инцидента в своем телеграмм-канале опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).

К слову: Массовая драка со стрельбой произошла на Новый год в Киеве: видео

На кадрах видно, что человек с автоматом посреди улицы сделал четыре выстрела в воздух, когда начали взрываться фейерверки. Рядом с ним было еще два человека, один из них, скорее всего, ребенок.