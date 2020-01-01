В России мужчина вместо фейерверков устроил стрельбу: видео
В российском городе Екатиренбург в новогоднюю ночь неизвестный мужчина устроил стрельбу.
Видео инцидента в своем телеграмм-канале опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).
К слову: Массовая драка со стрельбой произошла на Новый год в Киеве: видео
На кадрах видно, что человек с автоматом посреди улицы сделал четыре выстрела в воздух, когда начали взрываться фейерверки. Рядом с ним было еще два человека, один из них, скорее всего, ребенок.
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