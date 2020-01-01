00:12
2 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бессмертный Бердымухамедов. Путин пробил дно
      Вєсті Кремля
      20:23, 1 января
      Вести.UA. Жир: Виктор Павлик идет в президенты? Пьяный эфир с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      20:03, 1 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      В России мужчина вместо фейерверков устроил стрельбу: видео

      27 Читати новину українською
      В России мужчина вместо фейерверков устроил стрельбу / politeka.net

      В российском городе Екатиренбург в новогоднюю ночь неизвестный мужчина устроил стрельбу.

      Видео инцидента в своем телеграмм-канале опубликовал офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).

      К слову: Массовая драка со стрельбой произошла на Новый год в Киеве: видео

      На кадрах видно, что человек с автоматом посреди улицы сделал четыре выстрела в воздух, когда начали взрываться фейерверки. Рядом с ним было еще два человека, один из них, скорее всего, ребенок.

       

      Арсенал – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча АПЛ
      1 января
      1744
      Автор: Северин Трач
      Теги: Оружие Стрельба Криминальные новости Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 1 января
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      1 января , 22:20 Главные новости 1 января: Новый год, изменения-2020, транзит газа
      184
      1 января , 17:47 Наиболее значимые победы Украины в 2019 году
      Євгенія Мазур 519
      1 января , 15:20 Разоблачил коррупцию – получи 10% от награбленного: как официально заработать на взяточниках
      Ірина Поліщук 1989
      1 января , 12:00 Как избавиться от похмелья: советы медиков
      Олександр Бевза 11396
      1 января , 10:03 Какой будет минимальная зарплата в 2020 году и на какие выплаты она влияет
      Ірина Поліщук 2552
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук