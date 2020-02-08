У Таїланді військовий відкрив вогонь по відвідувачах торгового центру: багато загиблих

Військовий армії Таїланду відкрив вогонь по перехожих біля торгового центру у місті Накхонратчасіма. Чоловік убив щонайменше 12 осіб.

До того, як відкрити стрілянину в місті, військовослужбовець вбив командира і 2 офіцерів своєї частини. Окрім того, він виклав кілька відео в соціальних мережах, у яких заявив, що "втомився". Про це інформує Metro.

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Стрілець, зробив селфі у військовій формі та шоломі, тримаючи гвинтівку. Окрім того, він документував напад на сторінці у фейсбуці.

На місце подій вже прибули посилені загони поліції і військових. Поки зловити нападника не вдалося.



Фото з місця кривавої стрілянини/ фото metro.co.uk



Працівники торгового центру ховаються, почувши постріли/ фото metro.co.uk

Видання Bangkok Post повідомляє, що солдат міг захопити заручників.

За попередньою інформацією його звуть Джакрапант Томмі.



Фото імовірного стрілка/ BBC