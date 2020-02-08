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      У Таїланді військовий відкрив вогонь по відвідувачах торгового центру: багато загиблих

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      Тіла загиблих на паркінгу біля торгового центру / metro.co.uk

      Військовий армії Таїланду відкрив вогонь по перехожих біля торгового центру у місті Накхонратчасіма. Чоловік убив щонайменше 12 осіб.

      До того, як відкрити стрілянину в місті, військовослужбовець вбив командира і 2 офіцерів своєї частини. Окрім того, він виклав кілька відео в соціальних мережах, у яких заявив, що "втомився". Про це інформує Metro.

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      Стрілець, зробив селфі у військовій формі та шоломі, тримаючи гвинтівку. Окрім того, він документував напад на сторінці у фейсбуці.

      На місце подій вже прибули посилені загони поліції і військових. Поки зловити нападника не вдалося.


      Фото з місця кривавої стрілянини/ фото metro.co.uk


      Працівники торгового центру ховаються, почувши постріли/ фото metro.co.uk

      Видання Bangkok Post повідомляє, що солдат міг захопити заручників.

      За попередньою інформацією його звуть Джакрапант Томмі.


      Фото імовірного стрілка/ BBC

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Стрілянина Таїланд Жертви
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