Страшный удар "Шахедами" по дому в Сумах: 4 человека удалось спасти
Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки врага по 5-этажному дому в Сумах. Из-под завалов удалось спасти еще четыре человека.
Об этом сообщили в МВД по состоянию на 17.22. Отмечают, что на месте трагедии продолжают работать спасатели.
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По предварительным данным, в результате вражеской атаки российскими оккупантами 1 человек погиб, еще 15 – травмированы. В настоящее время подразделениями ГСЧС спасены 4 человека,
– говорится в сообщении.
В ГСЧС также уточнили, что к спасательной операции привлекли более 100 спасателей и 21 единица специальной техники. Отмечают, что в настоящее время идет ликвидация обнаруженных очагов горения и разбор поврежденных конструкций в жилом секторе.
В Сумах ликвидируют последствия попадания: видео
Что известно о состоянии пострадавших
По информации заместителя директора Сумской областной клинической больницы Николая Савченко, в областной больнице находится 5 пострадавших от обстрела.
- мужчина – 31 год
- парень – 19 лет
- женщина – 53 года
- и еще двое мужчин 47 лет и 48 лет.
Во время госпитализации у пострадавших черепно-мозговые травмы, минно-взрывные травмы и дополнительные поражения.
Что касается жертвы – погибла женщина в собственной квартире. Больше деталей о ней пока не было.Важно ! 3 июля в Сумах прогремели 4 взрыва в результате попадания БПЛА типа Shahed 136. В результате попадания повреждено административное здание и два многоквартирных жилых дома. Все, что известно об атаке врага по состоянию на данный момент, мы собрали в одном материале – читайте здесь.