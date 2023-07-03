Страшный удар "Шахедами" по дому в Сумах: 4 человека удалось спасти

Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки врага по 5-этажному дому в Сумах. Из-под завалов удалось спасти еще четыре человека.

Об этом сообщили в МВД по состоянию на 17.22. Отмечают, что на месте трагедии продолжают работать спасатели.

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По предварительным данным, в результате вражеской атаки российскими оккупантами 1 человек погиб, еще 15 – травмированы. В настоящее время подразделениями ГСЧС спасены 4 человека,

– говорится в сообщении.

В ГСЧС также уточнили, что к спасательной операции привлекли более 100 спасателей и 21 единица специальной техники. Отмечают, что в настоящее время идет ликвидация обнаруженных очагов горения и разбор поврежденных конструкций в жилом секторе.

В Сумах ликвидируют последствия попадания: видео

Что известно о состоянии пострадавших

По информации заместителя директора Сумской областной клинической больницы Николая Савченко, в областной больнице находится 5 пострадавших от обстрела.

мужчина – 31 год

парень – 19 лет

женщина – 53 года

и еще двое мужчин 47 лет и 48 лет.

Во время госпитализации у пострадавших черепно-мозговые травмы, минно-взрывные травмы и дополнительные поражения.

Что касается жертвы – погибла женщина в собственной квартире. Больше деталей о ней пока не было.