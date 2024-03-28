В Воздушных силах рассказали, что россияне могут делать с помощью самолетов Ту

Во время воздушной тревоги вечером 27 марта мониторинговые каналы писали, что якобы четыре борта Ту-22м3 направлялись на пусковые рубежи возле Крыма. Затем через несколько минут самолеты вернулись. Впоследствии появилась информация о взлете еще двух бортов Ту-22м3 с аэродрома Шайковка в сторону северных регионов Украины. Однако пусков в то время не фиксировалось.

В эфире 24 Канала представитель Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш объяснил действия оккупантов. Он ответил, могла ли у россиян появиться новая тактика.

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Не только запускают ракеты

Враг может использовать свои самолеты для различных целей, в частности, для отработки внутренних маневров. Также оккупанты могут перемещать воздушные суда.

Россияне понимают, что когда их самолеты поднимаются в воздух, то в Украине включается воздушная тревога. Ведь потенциальный риск запуска ракет увеличивается.

Мы не можем рисковать жизнями наших граждан. Просим всех украинцев не пренебрегать сигналами тревоги и спускаться в укрытия, поскольку враг коварный и может применить оружие в любой момент,

– подчеркнул Евлаш.

Он отметил, что в Воздушных силах не могут знать точно, что именно на этот раз хотел сделать враг. Такая тактика не новая, ведь перемещение, например, МиГ-31, которые могут нести ракеты типа "Кинжал", происходит часто.

"Нельзя сказать, что это новая тактика, но для того, чтобы держать в тонусе наши силы ПВО, они используют такие перемещения", – добавил представитель Воздушных сил ВСУ.

Что известно о самолетах, которые Россия использует во время обстрелов Украины

Чаще всего во время массированных атак по Украине россияне применяют бомбардировщики Ту-95 и Ту-22м3.

Ту-95 является стратегическим советским бомбардировщиком-ракетоносцем, который создавали как аналог американского стратегического бомбардировщика Convair B-36 Peacemaker. Он был разработан в период Холодной войны для доставки ядерного оружия на большие расстояния.

Боевой радиус его действия – 6 500 километров, то есть эти самолеты, к сожалению, бьют по Украине. Дальность полета – 13 тысяч километров. Ту-95 способен нести на себе почти два десятка ракет. С этих самолетов оккупанты запускают крылатые ракеты Х-101, Х-555 и Х-55.

Также враг часто использует для атак дальние советские бомбардировщики Ту-22м3. С этого самолета запускают ракеты Х-22, которые практически невозможно сбивать.