В етері 24 Каналу речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш пояснив дії окупантів. Він відповів, чи могла у росіян з'явитися нова тактика.

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Не тільки запускають ракети

Ворог може використовувати свої літаки для різних цілей, зокрема, для відпрацювання внутрішніх маневрів. Також окупанти можуть переміщувати повітряні судна.

Росіяни розуміють, що коли їхні літаки підіймаються в повітря, то в Україні вмикається повітряна тривога. Адже потенційний ризик запуску ракет збільшується.

Ми не можемо ризикувати життями наших громадян. Просимо всіх українців не нехтувати сигналами тривоги та спускатися до укриттів, оскільки ворог підступний та може застосувати зброю в будь-який момент,

– наголосив Євлаш.

Він зауважив, що у Повітряних силах не можуть знати точно, що саме цього разу хотів зробити ворог. Така тактика не нова, адже переміщення, наприклад, МіГ-31, які можуть нести ракети типу "Кинджал", відбувається часто.

"Не можна сказати, що це нова тактика, але для того, аби тримати в тонусі наші сили ППО, вони використовують такі переміщення", – додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Що відомо про літаки, які Росія використовує під час обстрілів України

Найчастіше під час масованих атак по України росіяни застосовують бомбардувальники Ту-95 та Ту-22м3.

Ту-95 є стратегічним радянським бомбардувальником-ракетоносцем, який створювали як аналог до американського стратегічного бомбардувальника Convair B-36 Peacemaker. Він був розроблений у період холодної війни для доставки ядерної зброї на великі відстані.

Бойовий радіус його дії – 6 500 кілометрів, тобто ці літаки, на жаль, б'ють по Україні. Дальність польоту – 13 тисяч кілометрів. Ту-95 здатний нести на собі майже два десятки ракет. З цих літаків окупанти запускають крилаті ракети Х-101, Х-555 та Х-55.

Також ворог часто використовує для атак дальні радянські бомбардувальники Ту-22м3. З цього літака запускають ракети Х-22, які практично неможливо збивати.