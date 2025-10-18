Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, заметив, что так Москве выгодно показывать свой успех, даже, если это совсем не так. Ведь никто ничего от нее не ожидает.

Что кроется за поведением России?

Офицер ВСУ объяснил, что на стратегическом уровне все зависит от того, какие временные рамки и цели ставит перед собой страна-агрессор.

Россия не озвучивает целей, чтобы иметь возможность каждый раз менять свои задачи или на стратегическом, или на оперативном уровне и показывать успех. Это удобно. Любое минимальное достижение они выдают за стратегическую победу. Однако это не так,

– подчеркнул он.

Ткачук отметил, что настоящей стратегической целью оккупантов является захват 4 областей Украины (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской). Сейчас их оперативная задача – захват Донетчины, начиная с Покровска.

В то же время враг теряет на этом направлении бешеное количество оккупантов. Эти потери нельзя сравнить с территориями, которые он захватил.

Какие еще странные заявления звучат о войне из Москвы?