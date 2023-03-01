Украина так и не замерзла зимой: что теперь будет со стратегией Кремля

Россия делала все возможное, чтобы погрузить Украину в холод и тьму этой зимой. Впрочем, у государства-террористки ничего не вышло.

Если углубиться во вражескую пропаганду, то она отражает реальное положение дел в России и эффективность их спецоперации. Так, врагу необходимо любой ценой добиться отсрочки, времени на перегруппировку, мобилизацию и подтягивание резервов. Об этом 24 Каналу сказал политолог Петр Олещук.

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Терроризируют людей и просят о мире

Как заметил Олещук, псевдо-мирная риторика активно используется российской пропагандой. Вспомним тезисы о прекращении огня, переговоры и мир.

Россияне прекрасно понимают, убежден Олещук, что военным путем добиться каких-либо благоприятных для себя результатов они не могут.

"Именно поэтому они с одной стороны разворачивают терроризм против украинских граждан – уничтожение критической инфраструктуры иначе не назвать. С другой – заводят пропагандистскую балалайку о том, что надо немедленно мириться, иначе все замерзнут, Европа от голода умрет и подобный бред", – пояснил Олещук.

Он акцентирует: то, что зима закончилась, не означает конец ракетных атак и псевдо-мирной пропаганды. Все это будет продолжаться в новых форматах и ​​других выступлениях, с обновленными тезисами.

"А что еще они могут придумать? Они продолжат эту историю," – подытожил политолог.

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