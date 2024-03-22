Стрельба на концерте, люди заблокированы в горящем здании: что известно о теракте под Москвой

В России произошли пожар и стрельба во время концерта известной группы "Пикник". Люди были заблокированы в здании, охваченном огнем, но пожарные не начинали тушение, потому что ждали спецназ. Все, что известно о стрельбе в "Крокус Сити Холле", рассказывает 24 Канал.

Ранее несколько стран предупредили, что в Москве возможны теракты. США, Великобритания и Германия говорили об этом в начале марта.

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