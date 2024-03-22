Стрельба на концерте, люди заблокированы в горящем здании: что известно о теракте под Москвой
В России произошли пожар и стрельба во время концерта известной группы "Пикник". Люди были заблокированы в здании, охваченном огнем, но пожарные не начинали тушение, потому что ждали спецназ. Все, что известно о стрельбе в "Крокус Сити Холле", рассказывает 24 Канал.
Ранее несколько стран предупредили, что в Москве возможны теракты. США, Великобритания и Германия говорили об этом в начале марта.
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Что происходит под Москвой
Это произошло в "Галерея" на Лиговском проспекте. Началась эвакуация. По словам Подоляка, Киев не причастен к теракту под Москвой, ведь имеет постоянную полномасштабную войну на поле боя, а именно там все и должно решиться. Во-вторых, Украина никогда не использовала террористические методы войны, терроризм как метод ведения войны, в отличие от России, Они не проверяли сумки у людей, а рамки металлодетекторов не работали. Пятерых сотрудников "Крокуса" задержали для выяснения обстоятельств. Четверо пострадавших – тяжелые. Песков сказал, что Путину доложили в первые минуты. Сейчас он получает информацию и "дает соответствующие указания". По нашим оценкам, это только начало проявлений их так называемых "человеколюбивых скреп" внутри самой России. Украина не причастна к этому теракту, В трагедии, произошедшей сегодня в Москве, мы обвиняем террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией, Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить, О четырех беглецах пишут некоторые телеграм-каналы. Следственный комитет России возбудил дело по статье "теракт". ФСБ также говорит о теракте. Есть данные, что на концерте был полный аншлаг, все билеты продали. А это 7300 мест. Тем временем здание продолжает гореть, пожар не могут потушить. Белый дом назвал событие ужасным, там говорят, что не имели информации о подготовке теракта под Москвой. Признаков того, что к этому могут быть причастны украинцы, нет. В ООН расстроены информацией о событиях в российской столице. Треть "Крокус Сити Холла" охвачена пожаром. Возле здания пробки. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Люди вылезли на крышу, спасатели привлекли вертолеты. Музыканты не пострадали. Представители власти выехали на место, в частности губернатор Московской области и прокурор области. Также создали оперативный штаб. Патриарх РПЦ Кирилл молится за москвичей. В Москве отменили все массовые мероприятия, а железнодорожники усилили безопасность в поездах и на вокзалах. Российские силовики назвали инцидент терактом. Российская служба "Радио Свобода" обратила внимание, что нападавшие вооружены автоматическим оружием, которое отсутствует в свободной продаже в России. После выстрелов начался пожар, в результате которого стала разрушаться крыша. Около ста человек были заблокированы в здании, охваченном огнем, но пожарные ждали спецназовцев. Затем им удалось вывести сто человек из подвала. Телеграм-каналы начали сообщать о стрельбе под Москвой. Это произошло в "Крокус Сити Холле", который расположен в поселке Красногорск недалеко от российской столицы. В здании проходил концерт группы "Пикник", поэтому людей собралось много. Российские государственные СМИ указали, что перед концертом в зал ворвались по меньшей мере пять человек в камуфляжной форме и масках. Они расстреляли нескольких человек. Могли погибнуть 12 людей, а 35 получили ранения. Впоследствии появились цифры о 40 погибших и более 100 раненых. Работают более 70 карет скорой помощи.
В Петербурге заметили неизвестный ящик в ТЦ
У Зеленского прокомментировали теракт под Москвой
– объяснил он.
СМИ пишут о халатности охранников
В каком состоянии пострадавшие
Кремль отреагировал на теракт
Украинская разведка предупредила, что может быть "продолжение"
– сказал представитель ГУР Андрей Черняк.
Российские добровольцы обвинили Путина
– говорится в заявлении легиона.
В ГУР назвали произошедшее сознательной провокацией
– сказал Андрей Юсов.
Несколько стрелков сбежали
Сколько людей было на концерте в "Крокус Сити Холле"
Видео, как горит "Крокус Сити Холл"
Возле здания видно очень много скорых - кадры пожара "Крокус Холла"
Как в мире реагируют на теракт под Москвой
Какова ситуация в здании и возле него
Что говорят российские власти
Не только стрельба, но и пожар
Что произошло под Москвой
Это произошло в "Галерея" на Лиговском проспекте. Началась эвакуация.
По словам Подоляка, Киев не причастен к теракту под Москвой, ведь имеет постоянную полномасштабную войну на поле боя, а именно там все и должно решиться.
Во-вторых, Украина никогда не использовала террористические методы войны, терроризм как метод ведения войны, в отличие от России,
Они не проверяли сумки у людей, а рамки металлодетекторов не работали.
Пятерых сотрудников "Крокуса" задержали для выяснения обстоятельств.
Четверо пострадавших – тяжелые.
Песков сказал, что Путину доложили в первые минуты. Сейчас он получает информацию и "дает соответствующие указания".
По нашим оценкам, это только начало проявлений их так называемых "человеколюбивых скреп" внутри самой России. Украина не причастна к этому теракту,
В трагедии, произошедшей сегодня в Москве, мы обвиняем террористический режим Путина. Мы уже сталкивались с подобными проявлениями кремлевской диктатуры с первых дней Путина у власти и не удивлены очередной кровавой провокацией,
Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить,
О четырех беглецах пишут некоторые телеграм-каналы.
Следственный комитет России возбудил дело по статье "теракт". ФСБ также говорит о теракте.
Есть данные, что на концерте был полный аншлаг, все билеты продали. А это 7300 мест.
Тем временем здание продолжает гореть, пожар не могут потушить.
Белый дом назвал событие ужасным, там говорят, что не имели информации о подготовке теракта под Москвой. Признаков того, что к этому могут быть причастны украинцы, нет.
В ООН расстроены информацией о событиях в российской столице.
Треть "Крокус Сити Холла" охвачена пожаром. Возле здания пробки.
Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Люди вылезли на крышу, спасатели привлекли вертолеты.
Музыканты не пострадали.
Представители власти выехали на место, в частности губернатор Московской области и прокурор области. Также создали оперативный штаб. Патриарх РПЦ Кирилл молится за москвичей. В Москве отменили все массовые мероприятия, а железнодорожники усилили безопасность в поездах и на вокзалах.
Российские силовики назвали инцидент терактом. Российская служба "Радио Свобода" обратила внимание, что нападавшие вооружены автоматическим оружием, которое отсутствует в свободной продаже в России.
После выстрелов начался пожар, в результате которого стала разрушаться крыша. Около ста человек были заблокированы в здании, охваченном огнем, но пожарные ждали спецназовцев. Затем им удалось вывести сто человек из подвала.
Телеграм-каналы начали сообщать о стрельбе под Москвой. Это произошло в "Крокус Сити Холле", который расположен в поселке Красногорск недалеко от российской столицы.
В здании проходил концерт группы "Пикник", поэтому людей собралось много. Российские государственные СМИ указали, что перед концертом в зал ворвались по меньшей мере пять человек в камуфляжной форме и масках. Они расстреляли нескольких человек. Могли погибнуть 12 людей, а 35 получили ранения. Впоследствии появились цифры о 40 погибших и более 100 раненых. Работают более 70 карет скорой помощи.