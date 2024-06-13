В центре Одессы произошла стрельба: полиция задержала злоумышленников, среди них есть россияне
Источник:Полиция Одесской области
В центре Одессы произошла стрельба. Полиция задержала злоумышленников и обнаружила, что среди них есть граждане государства-агрессора.
В центре Одессы трое мужчин устроили конфликт со стрельбой. Их задержала полиция, которая даже провела специальную операцию для поиска одного из фигурантов.
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Компания мужчин отдыхала в ресторане
Инцидент произошел 12 июня, на Французском бульваре. О конфликте в полицию сообщила женщина. Она стала очевидицей того, как между мужчинами разгорелась драка, а потом раздался выстрел.
Полицейские на месте происшествия задержали двух участников конфликта в возрасте 32-х и 43-х лет. Они оказались гражданами России. Для поиска третьего фигуранта в Одессе ввели специальную операцию. Впоследствии 29-летнего мужчину задержали. Именно у него изъяли ружье.
Правоохранители установили, что компания мужчин отдыхала в ресторане на Французском бульваре. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку. Во время конфликта двое мужчин угрожали друг другу ножами, а третий выстрелил в воздух.
На месте происшествия нашли два ножа и сумку, в которой также были три ручные гранаты, две из которых, предварительно, являются боевыми.
Задержанные россияне ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов и привлекались к уголовной ответственности. Один из них находился в розыске за вымогательство и похищение человека. Правоохранители готовятся объявить фигурантам о подозрении и избрать меры пресечения.
Возле Львова произошла стрельба
- Во Львовском районе произошла стрельба. Полиция принимает меры для задержания злоумышленника. Днем 12 июня в Сокольниках, что на Львовщине, произошла стрельба. Известно о раненом мужчине.
- Сообщение о стрельбе в Сокольниках поступило примерно в 11. Известно, что на месте происшествия работают оперативники уголовного розыска, следователи, криминалисты и сотрудники других служб и подразделений полиции Львовской области.
- Полицейские проводят спецоперацию для установления личности злоумышленника и его задержания.