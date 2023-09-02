На лечение и адвокатов: в Днепре пострадавшая патрульная открыла сбор после стрельбы
В Днепре патрульная полицейская Анастасия, пострадавшая во время смертельного задержания на улице Мазепы, открыла сбор средств. Патрульная уже собрала около 1 миллиона гривен.
Полицейская Анастасия объявила о сборе на своей странице в инстаграме, пишет 24 Канал. Она написала, что открыла сбор средств на лечения и адвокатов.
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Патрульная полицейская собрала почти 1 миллион гривен
"Прошу всех небезразличных принять участие в сборе, чтобы мы смогли покрыть все расходы на лечение и адвокатские услуги. Мы должны бороться за справедливость", – написала Анастасия.
По состоянию на 2 сентября патрульной полицейской удалось собрать более 922 тысяч гривен.
Патрульная полицейская в Днепре собрала почти 1 миллион гривен / Скриншот из инстаграма полицейской
В Днепре полицейский застрелил мужчину: подробности
- 29 августа в Днепре полицейский застрелил мужчину – 38-летнего Джумбери Силогаву. Инцидент произошел в результате того, что водитель авто, который остановили патрульные, нарушил правила ПДД. О нарушении ПДД свидетельствуют видео с уличных камер наблюдения, опубликованные полицией.
- По данным правоохранителей, мужчина сопротивлялся после того, как патрульные остановили его автомобиль, в котором за рулем уже была женщина, а не мужчина, как было видно по камерам наблюдения.
- Застрелившего мужчину полицейского задержали и отстранили от исполнения обязанностей. Ему выдвинули подозрение в преднамеренном убийстве и превышении служебных полномочий.
- 31 августа избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, хотя прокурор ходатайствовал об аресте на 60 дней без возможности внести залог. Защитники патрульного считают подозрение относительно умышленного убийства необоснованным.
- Адвокат полицейского Юлия Сегеда просит СМИ освещать судебный процесс и саму ситуацию очень взвешенно.
- Патрульный получил черепно-мозговую травму, медики оценивают его состояние как средней тяжести. Именно по состоянию здоровья он не смог приехать на судебное заседание и был на нем онлайн. Свою вину не признает. По словам адвоката, он еще не в состоянии свободно перемещаться: когда поднимается и садится, то ощущает головокружение.