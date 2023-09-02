На лечение и адвокатов: в Днепре пострадавшая патрульная открыла сбор после стрельбы

В Днепре патрульная полицейская Анастасия, пострадавшая во время смертельного задержания на улице Мазепы, открыла сбор средств. Патрульная уже собрала около 1 миллиона гривен.

Полицейская Анастасия объявила о сборе на своей странице в инстаграме, пишет 24 Канал. Она написала, что открыла сбор средств на лечения и адвокатов.

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Патрульная полицейская собрала почти 1 миллион гривен

"Прошу всех небезразличных принять участие в сборе, чтобы мы смогли покрыть все расходы на лечение и адвокатские услуги. Мы должны бороться за справедливость", – написала Анастасия.

По состоянию на 2 сентября патрульной полицейской удалось собрать более 922 тысяч гривен.



Патрульная полицейская в Днепре собрала почти 1 миллион гривен / Скриншот из инстаграма полицейской

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