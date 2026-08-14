Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

Что известно о стрельбе?

Как сообщает полиция Полтавской области, инцидент произошел 14 августа около 15:20, когда оперативники проверяли информацию о возможном преступлении. Во время общения с правоохранителями подозреваемый внезапно попытался скрыться и применил оружие.

Нападающего удалось задержать непосредственно на месте происшествия в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Следователи изъяли оружие, из которого он вел огонь по сотрудникам полиции.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, в селе Ежовцы Черновицкого района мужчина во время проведения обыска открыл стрельбу по полицейским, в результате чего ранения получили двое правоохранителей. После этого злоумышленник с охотничьим ружьем скрылся в направлении леса, поэтому на территории области объявили специальную полицейскую операцию по его розыску и задержанию.

Также в Ужгороде 24 июля местные жители сообщили о выстрелах и подозрительном мужчине в районе Шахтинского леса. Полиция привлекла КОРД и дополнительные силы, задержала вооруженного стрелка и изъяла у него боевой пистолет.

Кроме того, полиция задержала 40-летнего мужчину, который вечером 1 июля во Львове произвел около 9 выстрелов из ружья в воздух, а затем в селе Бирки угрожал оружием девушке. Во время обыска в его автомобиле изъяли помповое ружье и патроны, никто не пострадал.