Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Що відомо про стрілянину?

Як повідомляє поліція Полтавської області, інцидент трапився 14 серпня близько 15:20, коли оперативники відпрацьовували інформацію про ймовірний злочин. Під час спілкування з правоохоронцями підозрюваний раптово спробував втекти та застосував зброю.

Нападника вдалося затримати безпосередньо на місці події в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчі вилучили зброю, з якої він вів вогонь по працівниках поліції.

За фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу відкрито кримінальне провадження. Затриманому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у селі Їжівці Чернівецького району чоловік під час проведення обшуку відкрив стрілянину по поліцейських, унаслідок чого поранення отримали двоє правоохоронців. Після цього зловмисник із мисливською рушницею втік у напрямку лісу, тому на території області оголосили спеціальну поліцейську операцію з його розшуку та затримання.

Також в Ужгороді 24 липня місцеві жителі повідомили про постріли та підозрілого чоловіка в районі Шахтинського лісу. Поліція залучила КОРД і додаткові сили та затримала озброєного стрільця й вилучила в нього бойовий пістолет.

Крім того, поліція затримала 40-річного чоловіка, який увечері 1 липня у Львові здійснив близько 9 пострілів із рушниці в повітря, а згодом у селі Бірки погрожував зброєю дівчині. Під час обшуку в його автомобілі вилучили помпову рушницю та набої, ніхто не постраждав.