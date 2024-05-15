Стрельба в Словакии: нападавший целился именно в премьера Фицо, его задержали, - СМИ
15 мая 2024, 16:26Читати новину українською
В Словакии возле здания, где проводилось выездное заседание правительства, произошла стрельба. Сообщается, что нападавший целился в словацкого премьера.
Роберта Фицо был ранен, его везут в больницу. Самого стрелка уже задержали, о мотивах нападения пока информации нет.
Смотрите также Как Россия использует систему ГЛОНАСС в войне против Украины и какую роль играет Китай
Нападение на Фицо
В Словакии неизвестный начал стрельбу, в результате чего был ранен премьер страны Роберт Фицо. По информации СМИ, именно он и был целью нападающего.
Задержание нападавшего на Роберта Фицо: смотрите видео