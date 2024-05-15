Стрельба в Словакии: нападавший целился именно в премьера Фицо, его задержали, - СМИ

В Словакии возле здания, где проводилось выездное заседание правительства, произошла стрельба. Сообщается, что нападавший целился в словацкого премьера.

Роберта Фицо был ранен, его везут в больницу. Самого стрелка уже задержали, о мотивах нападения пока информации нет.

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Нападение на Фицо

В Словакии неизвестный начал стрельбу, в результате чего был ранен премьер страны Роберт Фицо. По информации СМИ, именно он и был целью нападающего.

Задержание нападавшего на Роберта Фицо: смотрите видео