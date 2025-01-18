В Тегеране произошла стрельба возле здания Верховного суда Ирана: убиты двое судей

На одной из площадей Тегерана, расположенной недалеко от здания Верховного суда Ирана, 18 января произошла стрельба. В результате этого были убиты двое судей, еще один ранен.

Власти страны квалифицировали нападение как теракт. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на IRNA News Agency.

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Что известно о стрельбе в Тегеране

Медиаслужба судебной власти страны заявила, что жертвами стрельбы стали председатель 39-го отделения Верховного суда Ирана Али Разини и председатель 53-го отделения Мохаммад Мокисех.

Сегодня утром вооруженный злоумышленник в Верховном суде действовал в рамках заранее спланированного убийства против двух отважных судей с длинной историей борьбы с преступлениями против национальной безопасности, шпионажем и терроризмом,

– говорится в заявлении медиаслужбы судебной власти.

Там также отмечают, что, по предварительным данным, нападающий не был привлечен ни к одному иску в Верховном суде и не был клиентом отделений суда. После теракта его пытались задержать, однако, он совершил самоубийство.

Судебные власти начали расследование для установления и ареста лиц, стоящих за убийством.