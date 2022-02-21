Стреляют из тяжелого вооружения по Станице Луганской: в ООС рассказали о раненом военном

Оккупанты на Донбассе продолжают обстреливать позиции наших защитников. В рядах Вооруженных сил Украины еще один раненый защитник.

Об этом рассказали в штабе ООС на брифинге. Там проинформировали об актуальной ситуации в зоне проведения Операции объединенных сил.

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Какая ситуация на Донбассе 21 февраля

По состоянию на 12.00 21 февраля враг уже 21 раз нарушил режим прекращения огня, 20 из которых – с нарушением минских договоренностей. Пророссийские боевики били из:

гранатометов;

крупнокалиберных пулеметов;

стрелкового оружия;

запрещенных "Минском" пушек и минометов.

Враг около часа обстреливал Станицу Луганскую, выпустив 140 артиллерийских снарядов.

Есть раненый военный

В результате обстрела украинский защитник получил боевую травму. К счастью, состояние его здоровья удовлетворительное.

Какая ситуация на Донбассе 21 февраля / Фото штаба ООС

Оккупанты размещают технику в населенных пунктах

Враг намеренно размещает артиллерийские системы в населенных пунктах, создавая угрозу жизни мирных жителей.

Украинские военнослужащие не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы международного гуманитарного права. Кроме этого, агрессор продолжает распространять дезинформацию,

– отметили в штабе ООС.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что войско оккупантов состоит, в частности, и из обезьян с гранатами. Ведь они, повреждая наши объекты инфраструктуры, например, трансформатор, который обеспечивал подкачку давления воды, лишают обеспечения водой и временно оккупированные территории.

Добавим, что ситуация на Донбассе значительно обострилась с 17 февраля. Тогда зафиксировали сразу 60 обстрелов со стороны российских боевиков за сутки. Уже 18 февраля обстрелов было 66, а 19 – 134. Прошедшие сутки тоже не были спокойными. Враг бил по нашим позициям 80 раз.

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