Стреляют по всему, но мы работаем 24/7, – Ким о поставках воды, тепла и электричества

Враг авиацией бомбит Николаев. В частности, снаряды повреждают инфраструктуру и важные объекты, чтобы люди не имели доступа к электричеству и воде. Однако коммунальщики работают круглосуточно и восстанавливают повреждения.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире 24 канала.

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По его словам, оккупанты бьют по всему городу, но коммунальщики и спасатели сразу чинят.

Они только ударили, а ГСЧС уже там через 15 минут и все чинят. Например, высоковольтную линию в Николаеве за день отремонтировали,

– заявил Ким.

Он добавил, что распределение обязанностей – водоканал, облэнерго, облтепло, ГСЧС, медики – все работают в режиме 24/7. "Мы все исправляем. Воду тоже скоро дадим, это уже в работе", – сказал Ким.

Смотрите видео-комментарий Кима о ситуации в Николаеве:



К слову, в ночь с 20 на 21 апреля враг усиленно атаковал Николаев . В результате вражеского обстрела погиб один человек , еще двое получили ранения. Сейчас в городе устраняют повреждения.

Также взрывы в Николаеве были поздно вечером 20 апреля – около 21:00. Об обстреле сообщил сразу мэр города Александр Сенкевич .