Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі 24 каналу.

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За його словами, окупанти гатять по всьому місту, але комунальники та рятувальники одразу лагодять.

Вони лиш вдарили, а ДСНС вже там за 15 хвилин і все лагодять. Наприклад, високовольтну лінію у Миколаєві за день відремонтували,

– заявив КІм.

Він додав, що є розподіл обов’язків – водоканал, обленерго, облтепло, ДСНС, медики – всі працюють в режимі 24/7. "Ми все виправляємо. Воду теж скоро дамо, це вже в роботі", – сказав Кім.

Дивіться відео-коментар Кіма про ситуація в Миколаєві:



До слова, у ніч з 20 на 21 квітня ворог посилено атакував Миколаїв. Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Зараз у місті ліквідовують пошкодження.

Також вибухи у Миколаєві були пізно ввечері 20 квітня – близько 21:00. Про обстріл повідомив одразу мер міста Олександр Сєнкевич.