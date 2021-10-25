Стрелял по мишеням: полиция установила, почему оружие, из которого убили Хатчинс, было заряжено

Оружие, из которого актер Алек Болдуин случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс, было заряжено из-за того, что перед съемками из него стреляли по мишеням. Такую информацию обнародовали американские журналисты.

По данным СМИ, таковы результаты следствия. Эту информацию журналисты обнародовали со ссылкой на собственные источники.

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Использовали оружие вне съемок

По данным следствия, реквизитный пистолет, из которого Алек Болдуин ранил операторша и режиссера, использовали за пределами съемочной площадки. Из оружия якобы стреляли по мишеням.

Кроме того, в этот роковой для Хатчинс день в пистолете могли быть не холостые патроны, поскольку для стрельбы использовали и боевые. По неподтвержденной информации, во время обыска места съемки, где случилась трагедия, полицейские нашли два типа боеприпасов.

Следствие по делу об убийстве украинки Галины Хатчинс продолжается.

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