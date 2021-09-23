Стрелял профессионал, – полковник МВД назвал наиболее вероятную причину обстрела авто Шефира

Обстрел автомобиля первого помощника президента Сергея Шефира может быть работой России. В частности стрелял человек, который подготовлен в российских спецслужбах.

Поэтому эту версию нужно сейчас рассматривать как главную. Об этом в программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал начальник управления уголовной разведки Министерства внутренних дел Украины с 1994 до 2000 года Валерий Кур.

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Кур: В авто Шефира стрелял профессионал

"Стрелял профессионал. Видно, какая у него кучность", – подчеркнул он.

Что такое кучность стрельбы? Данные: Википедия Это способность оружия поражать цель при одинарной и автоматической стрельбе. Главным критерием является не меткость оружия, а именно совокупное расстояние между каждым последующим попаданием в мишень.

По его словам, сложно предположить, что к обстрелу авто Шефира причастны кто-то из тех, кому сегодня команда Зеленского сделала плохо, ведь это сразу станет известно. Говорится про:

контрабандистов;

"воров в законе";

олигархов.

Полковник МВД вспомнил, что в его управлении криминальной разведки были так называемые "киллеры", которые и заманивали заказчиков. То есть если бы кто-то заказывал такое преступление, это сразу знали бы спецслужбы.

"А вот то, что это действует Россия. Я думаю, чтобы отвлечь внимание, посеять хаос. У кого Зеленский самый большой враг? Конечно, в России", – подчеркнул Кур.

Кур предположил, кто причастен к обстрелу авто Шефира: видео 24 канала

Авто помощника Зеленского обстреляли: главное