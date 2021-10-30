Стрелки назад: возможно в последний раз Украина переходит на зимнее время
Источник:24 канал
Уже в воскресенье, 31 октября, Украина снова переходит на зимнее время. Именно поэтому часы придется перевести на час назад.
Согласно постановлению Кабмина №509, часы переводят в последнее воскресенье октября. Стандартно это происходит в 4 часа на 1 час назад.
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Украина переходит на зимнее время
Постановление о переводе часов действует с 1996 года.
Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад,
– говорится в сообщении.
Из-за этого могут возникнуть вопросы времени отправления автобусов, поездов и другого транспорта. Однако в постановлении говорится, что отправление должно происходить сугубо по действующему киевскому времени.
Кстати, обычно все современные смартфоны настроены так, что автоматически переводят часы.
В Укрзализныце рассказали, как будут отправляться поезда
В компании объяснили, что время отправки и прибытия на билетах указывается с учетом перевода стрелок часов.
Именно поэтому в билетах указали уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов.
Путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей, следует быть внимательными и своевременно привести в соответствие время своих часов,
– отметили в УЗ.
Кроме того, пассажиров заверили, что все изменения заранее согласовали с администрациями железных дорог соседних стран.
Переход на зимнее время: что поможет организму адаптироваться
Смена светового дня может вызвать раздражительность и чувство усталости. Из-за того, что день станет короче, может возникнуть дефицит витамина Д, поэтому в Минздраве советуют чаще бывать на улице в светлое время суток, ведь это один из способов получить витамин Д.
Во время, когда ночь становится длиннее, а день – короче, может возникнуть дефицит этого витамина (говорится о витамине Д – 24 канал). Поэтому следует проконсультироваться с врачом о приеме профилактической дозы витамина Д,
– рассказали в Минздраве.
Более того, в ведомстве дали несколько советов, которые помогут безболезненно перейти на зимнее время:
- за несколько дней до перевода часов следует попытаться ложиться спать на 15 – 20 минут позже. Сон должен быть регулярным и иметь одинаковую продолжительность;
- соблюдать гигиену сна – откладывать телефон по меньшей мере за час до того, как будете ложиться спать;
- вместо просмотра телевизора – выбирать чтение книги, принятие теплого душа и приглушенный свет;
- сделать свою жизнь более активной, ведь легкая зарядка улучшит сон. Однако тренироваться нужно не позднее чем за 4 часа до отдыха, поскольку повышение температуры тела может осложнить процесс засыпания.
В министерстве также заявили, что после перевода часов следует ужинать в одно и то же время. Во время ужина отдавайте предпочтение белкам и клетчатке, потребляя меньше углеводов.
Кстати, "Зеркало недели", ссылалось на исследование немецких ученых из Института медицинской психологии в Мюнхене касательно влияния перевода часов на организм, написало – смена времени влечет за собой негативные последствия:
- прежде всего – нарушение баланса между внутренними биологическими часами и реальным временем;
- люди в период адаптации часто находятся в смешанных чувствах и ощущениях;
- из-за перехода на "зимнее" время у человека возникает усталость и могут активизироваться хронические болезни;
- организм просто не успевает перестроиться под изменение нового графика жизни.
Украина может остаться в зимнем времени навсегда
Во время брифинга после согласительного совета, 18 октября Руслан Стефанчук заявил, что Украина должна вернуться к вопросу о переводе часов и в конечном итоге одобрить решение остаться в так называемом "зимнем" времени.
Мы перешли на летнее время – и голосовать за него (законопроект во втором чтении – 24 канал) в период летнего времени, мне кажется, нет смысла, потому что закладывавшаяся в этот законопроект идеология – это сохранить естественное для Украины время +2, а это зимнее время,
– заявил Стефанчук.
Политик объяснил свою позицию:
- после того, как в конце октября Украина перейдет на зимнее время, эта дискуссия должна быть вновь поднята;
- однако ее следует поднимать в совокупности с решениями Европейского Союза, который также высказался за отказ от этих вопросов;
- "самое главное – ее надо поднимать, учитывая основной фактор, который этому (переходу) противоречит – это биологические ритмы и здоровье граждан Украины";
- потому что все чувствуют, отметил спикер, что это изменение временных рамок никакой логически доказанной экономии, кроме повреждения биоритмов и здоровья человека, не принесло.
Давайте подождем перевода Украины на зимнее время и тогда продолжим дискуссию по этому вопросу,
– подытожил глава Верховной Рады.
Кстати, в марте 2021 года Верховная Рада приняла на основу законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время. Однако впоследствии документ отправили на повторную доработку.
Кстати, переход на летнее и зимнее время происходит еще с 1996 года с целью сбережения электроэнергии.Обратите внимание! Ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное действует ориентировочно в 60 странах. В 2019 году Европейский парламент также поддержал идею отменить сезонный перевод часов с 2021 года. Подробнее об исторической традиции перевода времени читайте по ссылке.