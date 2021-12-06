Стрелок из "Сомали": СБУ задержала боевика во время спецоперации

В Донецкой области контрразведчики СБУ задержали пророссийского боевика. Он был участником так называемого штурмового подразделения "Сомали", которое воевало против наших защитников.

В руки СБУ попал местный житель. Мужчина присоединился к террористам еще в декабре 2018 года.

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"Сомали" воевало против украинских военных в Донецкой области

Он воевал в незаконной вооруженной группировке "Сомали", где был стрелком. "Сомали" участвовало в боях против украинских военных в районе Широкой Балки, Доломитное и Пикузов Донецкой области.

Впоследствии задержанный решил покинуть группировку и вернулся на подконтрольную Украине территорию.

Что обнаружили во время обысков у экс-боевика:

"военный билет ДНР";

средства связи с доказательствами его причастности к боевикам.

Мужчина дал обличительные показания против кадровых российских военных. Они находятся на должностях советников или непосредственно руководят боевиками.

Сейчас продолжается досудебное расследование по делу. Мужчине сообщили о подозрении в участии в террористической группе. Ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.

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У мужчины обнаружили "военный билет республики оккупантов" / Фото СБУ



Мужчина жил на подконтрольной Украине территории / Фото СБУ

Коротко о последних разоблачениях боевиков и их пособников:

Недавно боевика, который в 2014 году в Донецкой области был причастен к гибели украинских защитников, приговорили к 6 годам лишения свободы. Преступника поймала контрразведка СБУ.

В Винницкой области разоблачили чиновника одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ. Он собирал данные касательно объектов ПВО.

По подозрению в госизмене задержали жителя Николаева. Он попытался торговать секретными оборонными данными.

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