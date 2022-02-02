Стремимся к справедливости, – Зеленский и Рютте обсудили расследование MH17

Президент Украины 2 февраля встретился с премьер-министром Нидерландов. Среди прочего политики обсудили расследование сбития рейса MH17 над Донецком.

Совместное расследование крушения продолжается, – президент

Важной темой встречи Владимира Зеленского и Марка Рютте стало расследование сбития Boeing 777. Об этом украинский политик заявил на брифинге.

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Зеленский подчеркнул, что Украина и Нидерланды продолжат тесное сотрудничество в этом направлении, в частности, в рамках совместной расследовательской группы.

Мы хотим добиться правосудия и установить правду, привлечь к ответственности виновных. Это не легкий процесс, но наши государства не будут сдаваться,

– сказал Рютте.

Он поблагодарил Зеленского и Офис Президента за их вклад в расследование катастрофы.

Как виновных привлекут к ответственности

Рютте несколько раз подчеркнул, что сотрудничество Украины и Нидерландов в расследовании очень тесно. Он отметил, что катастрофу рассматривают в нескольких форматах:

независимое судебное дело в Нидерландах;

производство в Европейском суде по правам человека;

трехсторонние переговоры между Россией, Австралией и Нидерландами.

Премьер подчеркнул, что переговоры не продвигаются, поэтому Австралия и Нидерланды думают о дальнейших шагах. Он добавил: "Мы делаем все возможное, чтобы разоблачить виновных".

Кратко об ущербе MH17

Самолет Boeing-777 малазийских авиалиний был сбит в небе над Донецком 17 июля 2014 года. На борту было 298 пассажиров, все они погибли.

Ракету в самолет запустили пророссийские боевики с оккупированной территории Донбасса.

Судебный процесс начался в Нидерландах в начале марта 2020 года. В ноябре 2021 года стартовал новый блок слушаний.

Прокуроры назвали Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко виновными в смерти 298 человек.

Следователи не нашли следов другого оружия, кроме российского "Бука".

Главное о трагедии MH17 / Инфографика 24 канала

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