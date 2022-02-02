Стремимся к справедливости, – Зеленский и Рютте обсудили расследование MH17
Источник:24 канал
Президент Украины 2 февраля встретился с премьер-министром Нидерландов. Среди прочего политики обсудили расследование сбития рейса MH17 над Донецком.
Совместное расследование крушения продолжается, – президент
Важной темой встречи Владимира Зеленского и Марка Рютте стало расследование сбития Boeing 777. Об этом украинский политик заявил на брифинге.
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Зеленский подчеркнул, что Украина и Нидерланды продолжат тесное сотрудничество в этом направлении, в частности, в рамках совместной расследовательской группы.
Мы хотим добиться правосудия и установить правду, привлечь к ответственности виновных. Это не легкий процесс, но наши государства не будут сдаваться,
– сказал Рютте.
Он поблагодарил Зеленского и Офис Президента за их вклад в расследование катастрофы.
Как виновных привлекут к ответственности
Рютте несколько раз подчеркнул, что сотрудничество Украины и Нидерландов в расследовании очень тесно. Он отметил, что катастрофу рассматривают в нескольких форматах:
- независимое судебное дело в Нидерландах;
- производство в Европейском суде по правам человека;
- трехсторонние переговоры между Россией, Австралией и Нидерландами.
Премьер подчеркнул, что переговоры не продвигаются, поэтому Австралия и Нидерланды думают о дальнейших шагах. Он добавил: "Мы делаем все возможное, чтобы разоблачить виновных".
Кратко об ущербе MH17
- Самолет Boeing-777 малазийских авиалиний был сбит в небе над Донецком 17 июля 2014 года. На борту было 298 пассажиров, все они погибли.
- Ракету в самолет запустили пророссийские боевики с оккупированной территории Донбасса.
- Судебный процесс начался в Нидерландах в начале марта 2020 года. В ноябре 2021 года стартовал новый блок слушаний.
- Прокуроры назвали Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко виновными в смерти 298 человек.
- Следователи не нашли следов другого оружия, кроме российского "Бука".
Главное о трагедии MH17 / Инфографика 24 канала
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