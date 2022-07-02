Приезд Герасимова и намерения Путина: эксклюзивный стрим Фейгина на 24 канале
На ютубе 24 канала – стрим телеведущей Андрианы Кучер и российского правозащитника Марка Фейгина. В частности, они обсудят ход войны в Украине и намерения российского диктатора Путина.
Одна из главных тем этой онлайн-встречи – приезд на оккупированные территории Украины прибывшего начальника вражеского генштаба Валерия Герасимова, чтобы "проверить войска".
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Кроме того, Андриана Кучер и Марк Фейгин побеседуют о том, что президент России Владимир Путин ищет оружие для продолжения войны в Украине, а также хочет еще больше сблизиться со своим политическим сателлитом – Беларусью.
Трансляция на ютубе 24-го канала начнется 2 июля в 20:30. Просмотреть ее можно по ссылке.
Эксклюзивный стрим Кучер и Фейгина на ютубе 24 канала: смотрите видео
Предварительные заявления Фейгина на 24 канале
- На днях в эфире 24 канала Марк Фейгин высказался об очередных угрозах Путина цивилизованному миру. В частности говорилось о случае, когда Москва заявила о "неизбежных ответных мерах" в Норвегии, которая не пропустила российский груз в направлении Шпицбергена. Правозащитник считает, что эти слова – обычные "понты", а на самом деле Кремль не сможет ничего сделать, потому что нет возможностей "потягаться" с такими государствами как Норвегия.
- Ранее Фейгин комментировал и другие сумасшедшие угрозы страны-агрессора, в том числе о том, что она собирается "бомбить Лондон" в случае третьей мировой войны, которая может начаться из-за "калининградской блокады". Такое заявление одного из депутатов Госдумы Фейгин назвал "глупостями от клинических алкоголиков".
- Правозащитник отреагировал и на назначение нового руководителя вражеского наступления на Юге Украины – Сергея Суровикина. Фейгин считает, что он фактически заменил Александра Дворникова, которого "подвинули" из-за того, что он не справился. Вместо этого Суровикин будет действовать более жестоко.