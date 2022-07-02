Приезд Герасимова и намерения Путина: эксклюзивный стрим Фейгина на 24 канале

На ютубе 24 канала – стрим телеведущей Андрианы Кучер и российского правозащитника Марка Фейгина. В частности, они обсудят ход войны в Украине и намерения российского диктатора Путина.

Одна из главных тем этой онлайн-встречи – приезд на оккупированные территории Украины прибывшего начальника вражеского генштаба Валерия Герасимова, чтобы "проверить войска".

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Кроме того, Андриана Кучер и Марк Фейгин побеседуют о том, что президент России Владимир Путин ищет оружие для продолжения войны в Украине, а также хочет еще больше сблизиться со своим политическим сателлитом – Беларусью.

Трансляция на ютубе 24-го канала начнется 2 июля в 20:30. Просмотреть ее можно по ссылке.

Эксклюзивный стрим Кучер и Фейгина на ютубе 24 канала: смотрите видео

Предварительные заявления Фейгина на 24 канале