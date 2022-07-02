Одна з головних тем цієї онлайн-зустрічі – приїзд на окуповані території України начальника ворожого генштабу Валерія Герасімова, який прибув, щоб "перевірити війська".
Зверніть увагу Путіну вказали на його місце, з нього глузують, – Фейгін про тролінг з боку Джонсона
Крім того, Андріана Кучер та Марк Фегін поспілкуються про те, що президент Росії Володимир Путін шукає зброю для продовження ведення війни в Україні, а також хоче ще більше зблизитися зі своїм політичним сателітом – Білоруссю.
Трансляція на ютубі 24 каналу розпочнеться 2 липня о 20:30. Переглянути її можна за посиланням.
Ексклюзивний стрім Кучер та Фейгіна на ютубі 24 каналу: дивіться відео
Попередні заяви Фейгіна на 24 каналі
- Днями в ефірі 24 каналу Марк Фейгін висловився про чергові погрози Путіна цивілізованому світу. Зокрема йшлося про випадок, коли Москва заявила про "неминучі заходи" у відповідь Норвегії, яка не пропустила російський вантаж у напрямку Шпіцбергена. Правозахисник вважає, що ці слова – звичайні "понти", а насправді Кремль не зможе нічого зробити, бо не має можливостей "потягатися" з такими державами як Норвегія.
- Раніше Фейгін коментував й інші божевільні погрози країни-агресорки, зокрема про те, що вона збирається "бомбити Лондон" у випадку третьої світової війни, що може початися через "блокаду Калінінграда". Таку заяву одного з депутатів Держдуми Фейгін назвав "дурницями від клінічних алкоголіків".
- Правозахисник відреагував і на призначення нового керівника ворожого наступу на Півдні України – Сергія Суровікіна. Фейгін вважає, що він фактично замінив Олександра Дворнікова, якого "посунули" через те, що він не впорався. Натомість Суровікін буде діяти жорстокіше.