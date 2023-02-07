В Иране ответили на строительство завода по производству дронов в России

Россия и Иран на днях заявили о намерении построить завод по производству дронов-камикадзе на территории страны-агрессоры. Однако впоследствии в Иране отрицали эту информацию.

Сначала о строительстве завода в Татарстане сообщила газета Wall Street Journal. Однако представитель МИД Ирана Насер Канани эти сведения опроверг.

Важно Россия передала Ирану украденное в Украине оружие, а тот отправит баллистические ракеты, - WSJ

"К сожалению, страны-экспортеры оружия и военной техники одной из сторон войны в Украине хотят ввести в заблуждение мировое общественное мнение, распространяя фальшивые новости", - сказал Канани.

Он настаивает, что Иран даже не думал о расширении производства дронов-камикадзе в Россию, а также придерживается мнения, что конфликт должен быть разрешен политическим путем.

Что этому предшествовало

Издание отмечало, что речь идет о планах создания предприятия, которое сможет изготовить для войны против Украины по меньшей мере 6000 беспилотников, которые будут иметь лучшие характеристики, чем нынешние иранские дроны.

По источникам WSJ, в начале января иранская делегация высокого уровня побывала в России, где посетила площадку для строительства завода в Елабуге и обсудила детали запуска проекта.

Добавим, что до сих пор Иран поставлял россии дроны-камикадзе Shahed-136, которые переносят небольшое количество взрывающейся взрывчатки, когда они врезаются в цель. Москва активно использовала их для ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины.