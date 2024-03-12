Смогут ли эти фортификации остановить врага, если украинские военные не будут иметь достаточного количества оружия и боеприпасов. Подробно это 24 Каналу объяснил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.
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Главное, чтобы было кем и чем оборонять
Укрепления имеют огромное значение для любой обороны, однако они ничего не стоят без надлежащего количества и качества средств. Обязательное средство укрепления – грамотно организованная оборона и огневое прикрытие.
Это весомый дополнительный козырь,
– подчеркнул Шарп.
По его словам, если американский пакет помощи Украине не будет разморожен, то сохранится тенденция со знаком минус. Это будет серьезный удар по способности ВСУ вести эффективную оборону и возможности думать о наступательной операции.
Укрепления в любом случае играют огромную роль, но важно, чтобы было кем и чем их оборонять. Здесь очень много упирается в пакет помощи от Соединенных Штатов,
– сказал военный обозреватель из Израиля.
Все же надеемся, что в конце марта – начале апреля, как об этом ходят слухи, конгрессмены одумаются и примут правильное решение и соответственно Украина получит серьезный запас прочности как минимум на ближайший год.
Украина строит оборонительные укрепления
- Сейчас на разных участках Силы обороны возводят фортификационные сооружения. Активно ведется строительство на границе с Россией в Сумской области. Работы начались примерно месяц назад, а завершить планируют до конца весны.
- К тому же после зимы также появилась необходимость восстановить укрепления ВСУ на правом берегу Херсонщины.
- В разведке Британии отметили, что "зубы дракона", противотанковые канавы, пехотные траншеи, минные поля и укрепленные оборонительные позиции помогут остановить наступление российских войск.