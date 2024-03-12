Чи зможуть ці фортифікації зупинити ворога, якщо українські військові не матимуть достатньої кількості зброї та боєприпасів. Детально це 24 Каналу пояснив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.
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Головне, щоб було ким й чим обороняти
Укріплення мають величезне значення для будь-якої оборони, проте вони нічого не варті без належної кількості та якості засобів. Обов'язковий засіб укріплення – грамотно організована оборона та вогневе прикриття.
Це вагомий додатковий козир,
– наголосив Шарп.
За його словами, якщо американський пакет допомоги Україні не буде розморожений, то збережеться тенденція зі знаком мінус. Це буде серйозний удар по здатності ЗСУ вести ефективну оборону й можливості думати про наступальну операцію.
Укріплення у будь-якому випадку відіграють величезну роль, але важливо, щоб було ким й чим їх обороняти. Тут дуже багато впирається в пакет допомоги від Сполучених Штатів,
– мовив військовий оглядач з Ізраїлю.
Все ж таки сподіваймося, що наприкінці березня – на початку квітня, як про це ходять чутки, конгресмени одумаються та ухвалять правильне рішення й відповідно Україна отримає серйозний запас міцності як мінімум на найближчий рік.
Україна будує оборонні укріплення
- Нині на різних ділянках Сили оборони зводять фортифікаційні споруди. Активно ведеться будівництво на кордоні з Росією у Сумській області. Роботи розпочалися приблизно місяць тому, а завершити планують до кінця весни.
- До того ж після зими також з'явилася необхідність поновити укріплення ЗСУ на правому березі Херсонщини.
- У розвідці Британії зазначили, що "зуби дракона", протитанкові канави, піхотні траншеї, мінні поля та укріплені оборонні позиції допоможуть зупинити наступ російських військ.