Чи зможуть ці фортифікації зупинити ворога, якщо українські військові не матимуть достатньої кількості зброї та боєприпасів. Детально це 24 Каналу пояснив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

Зверніть увагу Три смуги завдовжки 2000 кілометрів: Зеленський розповів про нові оборонні рубежі

Головне, щоб було ким й чим обороняти

Укріплення мають величезне значення для будь-якої оборони, проте вони нічого не варті без належної кількості та якості засобів. Обов'язковий засіб укріплення – грамотно організована оборона та вогневе прикриття.

Це вагомий додатковий козир,

– наголосив Шарп.

За його словами, якщо американський пакет допомоги Україні не буде розморожений, то збережеться тенденція зі знаком мінус. Це буде серйозний удар по здатності ЗСУ вести ефективну оборону й можливості думати про наступальну операцію.

Укріплення у будь-якому випадку відіграють величезну роль, але важливо, щоб було ким й чим їх обороняти. Тут дуже багато впирається в пакет допомоги від Сполучених Штатів,

– мовив військовий оглядач з Ізраїлю.

Все ж таки сподіваймося, що наприкінці березня – на початку квітня, як про це ходять чутки, конгресмени одумаються та ухвалять правильне рішення й відповідно Україна отримає серйозний запас міцності як мінімум на найближчий рік.

Україна будує оборонні укріплення