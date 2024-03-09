Нині Україна активно будує потужні оборонні укріплення на Сумщині. Детальніше про це 24 Каналу розповів заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак.

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Що відомо про будівництво укріплень на Сумщині

Міністерство оборони 7 березня опублікувало фотографії зведення оборонних фортифікацій. Як зазначив заступник голови Сумської районної ради, будівництво розпочалося приблизно місяць тому. Зокрема, там споруджують зуби дракона, бетонні укриття, траншеї та вогневі позиції

Робота кипить. Укріплення будують шаленими темпами,

– наголосив Біцак.

Він зауважив, що на опублікованих кадрах видно, що траншеї не оббивають деревом, як це робили під час Другої світової війни, а використовують для цього сучасні матеріали.

"Фортифікації будують якісно, щоб земля не обсипалась протягом одного року. Адже, на жаль, кордон з Росією не зникне через рік", – мовив заступник голови Сумської районної ради.

Зведення фортифікаційних споруд у Сумській області / Фото: Генштаб ЗСУ

Для будівництва лінії оборони на Сумщину приїхали підрядники із заходу України, зокрема з Львівської, Рівненської та Вінницької областей. Звісно, до цього процесу залучені й місцеві фірми.

Люди та техніка працюють. Термін виконання робіт досить короткий. Наприкінці весни фортифікаційні споруди мають бути обладнані,

– додав Біцак.

Він закликав людей не панікувати, адже місцеве населення вже розпускає чутки про наступ росіян. Насамперед фортифікації споруджують для захисту українців та оборони, щоб було де зустріти й знищити ворога.

Загроза російських ДРГ

Насамперед оборонні укріплення необхідні для захисту від російських диверсійно-розвідувальних груп, які знову активізувалися.

Днями Державна прикордонна служба повідомила, що ворожа ДРГ намагалася проникнути на територію Сумської області зі сторони Росії. Українські прикордонники відразу відкрили вогонь по окупантах зі стрілецької зброї та гранатометів.

Росіяни відступили. Наразі у ДПСУ уточнюють втрати ворога.