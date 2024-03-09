Укрепление на границе с Россией: в Сумском райсовете сказали, когда должно завершиться строительство

Сейчас важно максимально быстро строить инженерно-фортификационные сооружения на разных направлениях. Речь идет не только об активном фронте, но и о тех районах, которые граничат с Россией.

Сейчас Украина активно строит мощные оборонительные укрепления на Сумщине. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак.

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Что известно о строительстве укреплений на Сумщине

Министерство обороны 7 марта опубликовало фотографии возведения оборонительных фортификаций. Как отметил заместитель председателя Сумского районного совета, строительство началось примерно месяц назад. В частности, там сооружают зубы дракона, бетонные укрытия, траншеи и огневые позиции

Работа кипит. Укрепления строят бешеными темпами,

– отметил Бицак.

Он отметил, что на опубликованных кадрах видно, что траншеи не оббивают деревом, как это делали во время Второй мировой войны, а используют для этого современные материалы.

"Фортификации строят качественно, чтобы земля не осыпалась в течение одного года. Ведь, к сожалению, граница с Россией не исчезнет через год", – сказал заместитель председателя Сумского районного совета.

Возведение фортификационных сооружений в Сумской области / Фото: Генштаб ВСУ

Для строительства линии обороны в Сумскую область приехали подрядчики с запада Украины, в частности из Львовской, Ровенской и Винницкой областей. Конечно, к этому процессу привлечены и местные фирмы.

Люди и техника работают. Срок выполнения работ достаточно короткий. В конце весны фортификационные сооружения должны быть оборудованы,

– добавил Бицак.

Он призвал людей не паниковать, ведь местное население уже распускает слухи о наступлении россиян. Прежде всего фортификации сооружают для защиты украинцев и обороны, чтобы было где встретить и уничтожить врага.

Угроза российских ДРГ

Прежде всего оборонительные укрепления необходимы для защиты от российских диверсионно-разведывательных групп, которые снова активизировались.

На днях Государственная пограничная служба сообщила, что вражеская ДРГ пыталась проникнуть на территорию Сумской области со стороны России. Украинские пограничники сразу открыли огонь по оккупантам из стрелкового оружия и гранатометов.

Россияне отступили. Сейчас в ГПСУ уточняют потери врага.